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فالفيردي يرث رقم "8" الخاص بتوني كروس في ريال مدريد

فالفيردي (يسار) اعتبر توني كروس مَثَله الأعلى (غيتي)
24/5/2024

يخوض لاعب خط الوسط الألماني توني كروس آخر مباراة له مع ريال مدريد مطلع يونيو/حزيران عندما يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن كروس، الثلاثاء، اعتزاله اللعب بعد نهاية منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

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ويطمح فيدي فالفيردي، الذي يرتدي الرقم 15 حاليا، وراثة الرقم 8 لمَثَله الأعلى منذ الطفولة كروس المنضم إلى النادي الملكي في 2014.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن فالفيردي هو المرشح الأبرز للحصول على قميص كروس رغم وجود لاعب آخر مهتم بالرقم وهو الفرنسي تشواميني.

وكان تشواميني يرتدي القميص رقم 8 في موناكو ويرغب في الحصول عليه يوما ما، لكن إذا اختار فالفيردي هذا القميص، فمن الطبيعي أن يمنح له، لأن الأوروغوياني أكبر سنا وأقدم من الفرنسي في النادي الملكي.

رسالة الوداع

تأخر فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في نشر رسالة وداعه لأسطورة الفريق كروس بضع ساعات، لكنّ كلماته كانت مفعمة بالمشاعر.

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، كلمات فالفيردي بأنها "الأكثر عاطفية" بين جميع لاعبي الملكي، حيث وصف الأوروغوياني النجم الألماني بأنه مَثَله الأعلى في الملاعب، وقال إنه تمنى لو لعب إلى جواره 10 سنوات أخرى.

وكتب "أعتقد أنه عندما كنا أطفالا كان لدينا جميعا مثل أعلى. شخص أعجبنا به. شاهدناه على شاشة التلفزيون، وقلنا لأنفسنا أريد أن أكون مثل هذا الشخص عندما أكبر".

"كنا نحلم بأننا نلعب الكرة مع ذلك الشخص البعيد. صعب المنال. كان ذلك الطفل أنا. حقق هذا الصبي حلمه ولعب مع اللاعب الذي كان دائمًا مَثَله الأعلى".

من جانبه، رد نجم الكرة الألمانية المخضرم على رسالة فالفيردي قائلا "عزيزي فيد. أنت تعلم أنك مهم جدا بالنسبة لي. لأنني أحبك كلاعب وشخص. لديك كل الميزات لتكون قائد هذا الفريق في المستقبل".

وختم "تمتلك كل شيء لتكون قائد هذا الفريق في المستقبل. سأكون بجانبك دائما، وغدا سنتحدث عن موضوع آخر…#8".

المصدر : الصحافة الإسبانية