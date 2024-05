فالفيردي يرث رقم "8" الخاص بتوني كروس في ريال مدريد

يخوض لاعب خط الوسط الألماني توني كروس آخر مباراة له مع ريال مدريد مطلع يونيو/حزيران عندما يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن كروس، الثلاثاء، اعتزاله اللعب بعد نهاية منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

ويطمح فيدي فالفيردي، الذي يرتدي الرقم 15 حاليا، وراثة الرقم 8 لمَثَله الأعلى منذ الطفولة كروس المنضم إلى النادي الملكي في 2014.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن فالفيردي هو المرشح الأبرز للحصول على قميص كروس رغم وجود لاعب آخر مهتم بالرقم وهو الفرنسي تشواميني.

وكان تشواميني يرتدي القميص رقم 8 في موناكو ويرغب في الحصول عليه يوما ما، لكن إذا اختار فالفيردي هذا القميص، فمن الطبيعي أن يمنح له، لأن الأوروغوياني أكبر سنا وأقدم من الفرنسي في النادي الملكي.

🚨8️⃣ Everything indicates that Valverde will take over the number 8 shirt from Toni Kroos. pic.twitter.com/C5KK6JuLUJ

تأخر فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في نشر رسالة وداعه لأسطورة الفريق كروس بضع ساعات، لكنّ كلماته كانت مفعمة بالمشاعر.

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، كلمات فالفيردي بأنها "الأكثر عاطفية" بين جميع لاعبي الملكي، حيث وصف الأوروغوياني النجم الألماني بأنه مَثَله الأعلى في الملاعب، وقال إنه تمنى لو لعب إلى جواره 10 سنوات أخرى.

وكتب "أعتقد أنه عندما كنا أطفالا كان لدينا جميعا مثل أعلى. شخص أعجبنا به. شاهدناه على شاشة التلفزيون، وقلنا لأنفسنا أريد أن أكون مثل هذا الشخص عندما أكبر".

"كنا نحلم بأننا نلعب الكرة مع ذلك الشخص البعيد. صعب المنال. كان ذلك الطفل أنا. حقق هذا الصبي حلمه ولعب مع اللاعب الذي كان دائمًا مَثَله الأعلى".

"You have absolutely everything to captain this team in the future. … tomorrow we'll talk about another topic… No. 8"

This comment from Toni Kroos to Federico Valverde 🥲❤️ pic.twitter.com/lvqOfuzJd4

— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2024