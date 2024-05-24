الإعلان الرسمي الاثنين.. برشلونة يتفق مع الألماني فليك

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الجمعة أنه سيتم الإعلان عن تعيين هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، مديرا فنيا جديدا لفريق برشلونة الإسباني، الاثنين المقبل.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، أجرى فليك والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو مكالمة هاتفية حاسمة أول أمس الأربعاء، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد ومدته.

كما كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في حسابه على منصة إكس أن الاتفاق حصل بين برشلونة وبيني زهافي وكيل أعمال المدرب فليك.

وذكر رومانو أن عقد مدرب منتخب ألمانيا السابق سيمتد مع البارسا حتى عام 2026، كما أنه سيجلب معه مساعدين ألمانيين كجزء من طاقمه.

وسيخلف فليك المدرب تشافي هيرنانديز، الذي قال في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يعدل عن قراره في أبريل/نيسان الماضي عقب تمديد عقده مع النادي حتى عام 2025.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go! The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal. Contract until 2026. Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

ودرب فليك بايرن في خريف 2019، حيث تم تعيينه بشكل مؤقت في البداية، وقاد الفريق البافاري للفوز بـ7 ألقاب، حيث توج بالدوري الألماني مرتين، بالإضافة لكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان فليك قاد بايرن للفوز على برشلونة 8-2 في دور الثمانية لنسخة دوري الأبطال عام 2020، قبل أن يشق الفريق الألماني طريقه نحو التتويج باللقب في ذلك العام.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف عام 2021، لكن تلك الفترة لم تكن ناجحة حيث خرج منتخب (الماكينات) من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر، واضطر فليك للرحيل في الخريف الماضي بعد المزيد من النتائج السيئة.