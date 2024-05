ريال مدريد يخسر أحد نجومه في نهائي دوري الأبطال ضد دورتموند

يغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني عن فريقه ريال مدريد الإسباني في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وفقا لما كشفه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الجمعة.

لكنّ أنشيلوتي أبدى ثقته بمشاركة تشواميني (24 عاما) مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، التي تنطلق الشهر المقبل في ألمانيا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمره الصحافي إن تشواميني، الذي تعرض مطلع هذا الشهر لكسر إجهاد في قدمه اليسرى، "يقوم بتدريبات فردية، ولن يكون جاهزا للنهائي"، الذي سيقام على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وطمأن أنشيلوتي عشاق المنتخب الفرنسي قائلا "أعتقد أنه سيكون جاهزا لكأس أوروبا (14 يونيو/حزيران – 14 يوليو/تموز المقبلين)، وأعتقد أنه قادر على الوصول إلى الجهوزية المطلوبة".

