ريال مدريد يخسر أحد نجومه في نهائي دوري الأبطال ضد دورتموند

يغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني عن فريقه ريال مدريد الإسباني في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وفقا لما كشفه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الجمعة.

لكنّ أنشيلوتي أبدى ثقته بمشاركة تشواميني (24 عاما) مع منتخب بلاده في كأس أوروبا، التي تنطلق الشهر المقبل في ألمانيا.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمره الصحافي إن تشواميني، الذي تعرض مطلع هذا الشهر لكسر إجهاد في قدمه اليسرى، "يقوم بتدريبات فردية، ولن يكون جاهزا للنهائي"، الذي سيقام على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وطمأن أنشيلوتي عشاق المنتخب الفرنسي قائلا "أعتقد أنه سيكون جاهزا لكأس أوروبا (14 يونيو/حزيران – 14 يوليو/تموز المقبلين)، وأعتقد أنه قادر على الوصول إلى الجهوزية المطلوبة".

🚨⚪️ BREAKING: Aurélien Tchouaméni will miss the Champions League final due to injury, confirms Carlo Ancelotti. “He’s working to recover for the Euros”, he added. pic.twitter.com/pAa4PIUPFJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

ورغم إصابته، استُدعي تشواميني (31 مباراة دولية) ضمن قائمة تضم 25 لاعبا اختارهم ديدييه ديشان في 16 الشهر الحالي للمشاركة في نهائيات البطولة القارية.

وتعرّض تشواميني للإصابة خلال مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث ترك مكانه لمواطنه إدواردو كامافينغا في الدقيقة 70 (انتهى اللقاء بفوز ريال 2-1).

وأعلن النادي الملكي في اليوم التالي أن لاعب الوسط يعاني من "كسر إجهاد في قدمه اليسرى"، من دون أن يحدد مدة غيابه.

وكان تشواميني تعرض لإصابة مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وابتعد حينها عن الملاعب لمدة شهر ونصف.