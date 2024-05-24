الليبي المعتصم المصراتي يقود بشكتاش للتتويج بكأس تركيا لكرة القدم
أحرز الليبي المعتصم المصراتي هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه بشكتاش للتتويج بلقب كأس تركيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3-2 على طرابزون سبور، أمس الخميس، في نهائي المسابقة.
وبادر النيجيري بول أونواتشو بالتسجيل لمصلحة طرابزون سبور في الدقيقة الـ13، قبل أن يتعادل النجم الجزائري المخضرم رشيد غزال لبشكتاش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
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وأضاف صالح أوتشان الهدف الثاني لبشكتاش في الدقيقة 54، لكن العاجي نيكولا بيبي منح التعادل لطرابزون في الدقيقة الـ89.
🚀 MUSRATİ’DEN SÜPER BİR GOL!
GOL | ⚫️⚪️ Beşiktaş 3-2 Trabzonspor 🔴🔵
⚽️ 90+4' Al-Musrati
📺 Maçı canlı izlemek için: https://t.co/kkAZWwxEsE#ZTK #BJKvTS pic.twitter.com/3eNuoFtbRD
— A Spor (@aspor) May 23, 2024
وبلغت الإثارة ذروتها في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل المصراتي هدف التتويج لبشكتاش في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه لقبه الـ11 في المسابقة، والأول منذ 3 أعوام.
وبذلك، عزز بشكتاش موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بكأس تركيا، مقلصا الفارق مع غريمه التقليدي غلطة سراي (البطل التاريخي للكأس) إلى 7 ألقاب، بينما كان طرابزون يحلم بالحصول على الكأس للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2020.
🏆 62. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARIN ELLERİNDE YÜKSELİYOR!#BJKvTS #ZTK pic.twitter.com/9ZVmJMyxqL
— A Spor (@aspor) May 23, 2024
وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين -الموسم الحالي بمختلف المسابقات- بعدما سبق أن التقيا مرتين بالدوري المحلي.
وفاز طرابزون بثلاثية على ملعبه في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن ينتصر بشكتاش بهدفين دون رد في فبراير/شباط.