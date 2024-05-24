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الليبي المعتصم المصراتي يقود بشكتاش للتتويج بكأس تركيا لكرة القدم

ISTANBUL, TURKEY - MAY 23: Turkey Football Federation President Mehmet Büyükeksi presents the championship trophy to Beiktas captains Cenk Tosun and Necip Uysal following the Turkish Cup Final Match between Besiktas and Trabzonspor at Ataturk Olympic Stadium on May 23, 2024 in Istanbul, Turkey. (Photo by Seskim Photo/MB Media/Getty Images)
بشكتاش ظفر بلقبه الـ11 في كأس تركيا والأول منذ 3 أعوام (غيتي)
24/5/2024-|آخر تحديث: 24/5/202402:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أحرز الليبي المعتصم المصراتي هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه بشكتاش للتتويج بلقب كأس تركيا لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3-2 على طرابزون سبور، أمس الخميس، في نهائي المسابقة.

وبادر النيجيري بول أونواتشو بالتسجيل لمصلحة طرابزون سبور في الدقيقة الـ13، قبل أن يتعادل النجم الجزائري المخضرم رشيد غزال لبشكتاش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

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وأضاف صالح أوتشان الهدف الثاني لبشكتاش في الدقيقة 54، لكن العاجي نيكولا بيبي منح التعادل لطرابزون في الدقيقة الـ89.

وبلغت الإثارة ذروتها في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل المصراتي هدف التتويج لبشكتاش في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه لقبه الـ11 في المسابقة، والأول منذ 3 أعوام.

وبذلك، عزز بشكتاش موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بكأس تركيا، مقلصا الفارق مع غريمه التقليدي غلطة سراي (البطل التاريخي للكأس) إلى 7 ألقاب، بينما كان طرابزون يحلم بالحصول على الكأس للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2020.

وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين -الموسم الحالي بمختلف المسابقات- بعدما سبق أن التقيا مرتين بالدوري المحلي.

وفاز طرابزون بثلاثية على ملعبه في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن ينتصر بشكتاش بهدفين دون رد في فبراير/شباط.

المصدر : وكالات