إقالة تشافي والتعاقد مع فليك.. كواليس غضب لابورتا من قائد برشلونة السابق

يكتنف الغموض مستقبل مدرب برشلونة وقائده السابق تشافي هرنانديز، في وقت يجري فيه الحديث عن اجتماع مرتقب بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا لتحديد مصيره ووسط شائعات عن لقاء تم مع الألماني هانسي فليك خليفته المتوقع في الكامب نو.

وذكرت العديد من التقارير أن لابورتا غاضب من تصريحات تشافي بشأن عدم القدرة على منافسة ريال مدريد، لذا سيجتمع معه بشكل شخصي ليبلغه بقرار الإقالة.

وأشعل تشافي غضب لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألميريا، حين انتقد الوضع الاقتصادي الصعب للنادي، وأشار إلى صعوبة منافسة "الملكي" والأندية الأوروبية الأخرى.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن غضب لابورتا الصريح من تشافي وإصراره على إقالته الأسبوع المقبل (وهو ما تم تسريبه من حاشيته ولكن لم يؤكده بعد) يخلف الارتباك وعدم اليقين على جميع مستويات النادي الكتالوني.

🚨 JUST IN: Xavi is ‘more out than in’ of Barcelona; however, the possibility of him staying is not ruled out until the meeting between Xavi, Laporta and Deco has been held. pic.twitter.com/ehyR41KSqo

ووفقا للصحيفة، فإن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعد الجولة الأخيرة من الليغا ضد إشبيلية، وسيضم تشافي ولابورتا إلى جانب المدير الرياضي ديكو، ورافا يوستي نائب الرئيس، وقد يحضر أيضا عضو مجلس الإدارة أليخاندرو إيتشيفاريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا لايزال مصممًا على إقالته، لكن لا يوجد شيء مؤكد، نظرًا للتعويض الذي يجب دفعه له، والدعم الذي يحظى به المدرب وعدم إجماع الأشخاص المقربين بشأن ما هو الأنسب لمشروع برشلونة مستقبلا.

🚨 BREAKING: Deco and Bojan met with Hansi Flick to test his availability and learn first-hand about his project.

They told him about their interest in him and set out the first principles he must follow at Barcelona. @sport pic.twitter.com/df4m86im47

