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إقالة تشافي والتعاقد مع فليك.. كواليس غضب لابورتا من قائد برشلونة السابق

Soccer Football - FC Barcelona unveil new coach Xavi - Camp Nou, Barcelona, Spain - November 8, 2021 FC Barcelona coach Xavi and president Joan Laporta embrace during the unveiling REUTERS/Albert Gea
تقارير صحفية أشارت إلى أن خوان لابورتا مصمم على إقالة تشافي (رويترز)
23/5/2024

يكتنف الغموض مستقبل مدرب برشلونة وقائده السابق تشافي هرنانديز، في وقت يجري فيه الحديث عن اجتماع مرتقب بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا لتحديد مصيره ووسط شائعات عن لقاء تم مع الألماني هانسي فليك خليفته المتوقع في الكامب نو.

وذكرت العديد من التقارير أن لابورتا غاضب من تصريحات تشافي بشأن عدم القدرة على منافسة ريال مدريد، لذا سيجتمع معه بشكل شخصي ليبلغه بقرار الإقالة.

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وأشعل تشافي غضب لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألميريا، حين انتقد الوضع الاقتصادي الصعب للنادي، وأشار إلى صعوبة منافسة "الملكي" والأندية الأوروبية الأخرى.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن غضب لابورتا الصريح من تشافي وإصراره على إقالته الأسبوع المقبل (وهو ما تم تسريبه من حاشيته ولكن لم يؤكده بعد) يخلف الارتباك وعدم اليقين على جميع مستويات النادي الكتالوني.

ووفقا للصحيفة، فإن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعد الجولة الأخيرة من الليغا ضد إشبيلية، وسيضم تشافي ولابورتا إلى جانب المدير الرياضي ديكو، ورافا يوستي نائب الرئيس، وقد يحضر أيضا عضو مجلس الإدارة أليخاندرو إيتشيفاريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا لايزال مصممًا على إقالته، لكن لا يوجد شيء مؤكد، نظرًا للتعويض الذي يجب دفعه له، والدعم الذي يحظى به المدرب وعدم إجماع الأشخاص المقربين بشأن ما هو الأنسب لمشروع برشلونة مستقبلا.

خليفة تشافي

في الأثناء، كشفت صحيفة "سبورت" الأربعاء أن ديكو ونائبه بوغان كركيتش كانا في لندن للاجتماع مع المدرب الألماني فليك أحد المرشحين المفضلين للرئيس لابورتا لخلافة تشافي. لكن المحيطين بفليك نفوا المعلومات المتداولة.

وأكدت مصادر النادي لماركا أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو مشاهدة نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا في دبلن، لكن لم يكن لديهم رحلات جوية مباشرة وكان عليهم التوقف في لندن.

وما يغذي الشائعات أكثر أن فليك لم يقبل العرض الذي قدمه له تشلسي، وأنه جمد كل المفاوضات من جانب وكيل أعماله مع جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وكان المدرب الألماني ينتظر مكالمة برشلونة منذ فترة، وخاصة بعد إعلان تشافي رحيله عن الفريق ثم العودة عن قراره.

ويمتلك فليك سجلا كبيرا من النجاحات خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع بايرن ميونخ الألماني (عام 2019 وحتى 2021) حيث توج بلقبي دوري، والكأس والسوبر، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

المصدر : ماركا