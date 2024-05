أجلسه على كرسي متحرك.. "معجزة" تايسون في تغلبه على مرض "عرق النساء"

عندما أعلن عن نزال مايك تايسون واليوتيوبر الذي أصبح ملاكما جيك بول، سأل عدد كبير من المتابعين: كيف لأسطورة ملاكمة عمره 58 عاما، مواجهة ملاكم شاب يبلغ من العمر 27 عاما؟

وقبل 10 أعوام من ولادة الملاكم جيك بول فاز تايسون بلقبه الأول في بطولة العالم للوزن الثقيل والآن سيتواجه الرجلان في نزال تحتسب نتيجته ضمن سجل كل منهما.

وبدا الجمهور منقسمًا حيال الأمر، حيث يعتقد مشجعون أن تايسون سيدمر بول، بينما يرى آخرون أن جسد تايسون المسن لن يصمد وأن النزال يشكل خطورة على صحته.

ومع اقتراب النزال المقرر في 20 يوليو/تموز المقبل في أرلينغتون بولاية تكساس، أثار تايسون إعجاب الكثيرين بفيديوهاته التدريبية.

ويبدو أنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره ولا يزال بإمكانه توجيه لكمات قوية لخصمه، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا للعودة إلى ما هو عليه اليوم.

لكن فارق السن لم يكن المشكلة الوحيدة أمام تايسون بل ثمة أمر آخر كان يحول دون صعود تايسون إلى الحلبة.

شارك تايسون مؤخرًا قصة معركته مع عرق النسا، الذي يسبب ألمًا شديدًا وضعفًا وخدرًا من الظهر إلى الساق.

يقول تايسون "إنها معجزة لأنني لم أكن أعرف ما الذي سيحدث في حياتي. كنت خائفا من أنني سأبقى على كرسي متحرك بقية حياتي. تشعر بالإحباط الشديد عندما يؤلمك ظهرك، لا يوجد شيء يمكنني فعله، كنت عديم الفائدة".

عانى تايسون من "التهاب عرق النسا" في أسفل ظهره، وهي مشكلة أجبرته قبل على البقاء في فراشه لأسابيع.

والمشكلة ذاتها أصابت نجم الملاكمة في ختام مسيرته الاحترافية، وكانت أحد الأسباب التي أجبرته على اعتزال اللعب قبل نحو 19 عامًا.

Just 2 years ago, Mike Tyson was pictured in a wheelchair at the airport, now he's scheduled to fight Jake Paul pic.twitter.com/pTC9rnfp9N

— Best MMA Moments (@XcellentMMA) March 7, 2024