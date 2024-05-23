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ليفربول يبحث عن مساعد لآرني سلوت عبر "لينكد إن"

ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 19: Head Coach Arne Slot of Feyenoord says goodbye to Feyenoord during the Dutch Eredivisie match between Feyenoord and Excelsior at De Kuip on May 19, 2024 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Peter Lous/BSR Agency/Getty Images)
ليفربول الإنجليزي عيّن الهولندي آرني سلوت مدربا له خلفا للألماني يورغن كلوب (غيتي)
23/5/2024

أعلن ليفربول الإنجليزي عن تعيين الهولندي آرني سلوت مدربا له في الموسم المقبل خلفا للألماني يورغن كلوب الذي غادر الريدز بعد 8 أعوام قضاها داخل أسوار ملعب أنفيلد.

وسيصل سلوت (45 عاما) إلى ليفربول بعد 3 مواسم قضاها في فينورد، وفاز معه بلقب الدوري الهولندي والكأس.

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ومع بدء عصر ما بعد كلوب بدأ النادي الإنجليزي البحث عن مدرب مساعد لسلوت عبر موقع التوظيف الشهير "لينكد إن".

وبحسب موقع "تالك سبورت"، فان ليفربول يبحث عن مرشحين يحملون رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصنيف "إيه" أو ما يعادله ليصبحوا "متخصصين تكتيكيين" في الركلات الثابتة.

وجاء في المنشور "نبحث عن مدرب متخصص حاصل على ترخيص "يويفا إيه" وقادر على تطوير أداء الفريق في الركلات الثابتة، ويمتلك القدرة على التحليل الشامل والتخطيط الدقيق والقدرة على فهم الإستراتيجيات الهجومية والدفاعية على حد سواء".

وتابع "يجب على المرشح أن يكون على درجة عالية من الفهم الفني والتكتيكي لكرة القدم ودراية كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وتهتم أندية البريميرليغ كثيرا بمدرب الكرات الثابتة التي باتت سلاحا تستخدمه الأندية لهز شباك الخصوم، فقد سجل أرسنال 21 هدفا من الكرات الثابتة، أكثر من أي ناد آخر في موسم 2023-2024 بفضل مساعدة نيكولاس جوفر.

وعمل جوفر سابقا مدربا للركلات الثابتة في مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى أرسنال عندما تم تعيين ميكيل أرتيتا مدربا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وودع ليفربول المدرب الألماني الأحد الماضي بفوزه 2-صفر على ولفرهامبتون في ملعب أنفيلد.

وغادر كلوب النادي بعد فوزه بكل الألقاب الكبرى، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا منذ وصوله في عام 2015.

المصدر : الصحافة البريطانية