ليفربول يبحث عن مساعد لآرني سلوت عبر "لينكد إن"

أعلن ليفربول الإنجليزي عن تعيين الهولندي آرني سلوت مدربا له في الموسم المقبل خلفا للألماني يورغن كلوب الذي غادر الريدز بعد 8 أعوام قضاها داخل أسوار ملعب أنفيلد.

وسيصل سلوت (45 عاما) إلى ليفربول بعد 3 مواسم قضاها في فينورد، وفاز معه بلقب الدوري الهولندي والكأس.

ومع بدء عصر ما بعد كلوب بدأ النادي الإنجليزي البحث عن مدرب مساعد لسلوت عبر موقع التوظيف الشهير "لينكد إن".

وبحسب موقع "تالك سبورت"، فان ليفربول يبحث عن مرشحين يحملون رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصنيف "إيه" أو ما يعادله ليصبحوا "متخصصين تكتيكيين" في الركلات الثابتة.

وجاء في المنشور "نبحث عن مدرب متخصص حاصل على ترخيص "يويفا إيه" وقادر على تطوير أداء الفريق في الركلات الثابتة، ويمتلك القدرة على التحليل الشامل والتخطيط الدقيق والقدرة على فهم الإستراتيجيات الهجومية والدفاعية على حد سواء".

وتابع "يجب على المرشح أن يكون على درجة عالية من الفهم الفني والتكتيكي لكرة القدم ودراية كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

If you want to become Liverpool's set piece coach you have the opportunity to apply for it on Linkedin 👀🧠 pic.twitter.com/f4IQb479En — ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2024

وتهتم أندية البريميرليغ كثيرا بمدرب الكرات الثابتة التي باتت سلاحا تستخدمه الأندية لهز شباك الخصوم، فقد سجل أرسنال 21 هدفا من الكرات الثابتة، أكثر من أي ناد آخر في موسم 2023-2024 بفضل مساعدة نيكولاس جوفر.

وعمل جوفر سابقا مدربا للركلات الثابتة في مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى أرسنال عندما تم تعيين ميكيل أرتيتا مدربا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وودع ليفربول المدرب الألماني الأحد الماضي بفوزه 2-صفر على ولفرهامبتون في ملعب أنفيلد.

وغادر كلوب النادي بعد فوزه بكل الألقاب الكبرى، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا منذ وصوله في عام 2015.