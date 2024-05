ليفربول يبحث عن مساعد لآرني سلوت عبر "لينكد إن"

أعلن ليفربول الإنجليزي عن تعيين الهولندي آرني سلوت مدربا له في الموسم المقبل خلفا للألماني يورغن كلوب الذي غادر الريدز بعد 8 أعوام قضاها داخل أسوار ملعب أنفيلد.

وسيصل سلوت (45 عاما) إلى ليفربول بعد 3 مواسم قضاها في فينورد، وفاز معه بلقب الدوري الهولندي والكأس.

ومع بدء عصر ما بعد كلوب بدأ النادي الإنجليزي البحث عن مدرب مساعد لسلوت عبر موقع التوظيف الشهير "لينكد إن".

وبحسب موقع "تالك سبورت"، فان ليفربول يبحث عن مرشحين يحملون رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصنيف "إيه" أو ما يعادله ليصبحوا "متخصصين تكتيكيين" في الركلات الثابتة.

وجاء في المنشور "نبحث عن مدرب متخصص حاصل على ترخيص "يويفا إيه" وقادر على تطوير أداء الفريق في الركلات الثابتة، ويمتلك القدرة على التحليل الشامل والتخطيط الدقيق والقدرة على فهم الإستراتيجيات الهجومية والدفاعية على حد سواء".

وتابع "يجب على المرشح أن يكون على درجة عالية من الفهم الفني والتكتيكي لكرة القدم ودراية كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

If you want to become Liverpool's set piece coach you have the opportunity to apply for it on Linkedin 👀🧠 pic.twitter.com/f4IQb479En

— ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2024