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لتجنب دفع الملايين.. يوفنتوس يطعن في حكم رونالدو

Serie A - Fiorentina v Juventus
رونالدو أمضى 3 مواسم في تورينو بعد مغادرته ريال مدريد في 2018، وسجل خلالها 101 هدف (رويترز)
23/5/2024

قرر يوفنتوس الإيطالي الطعن في حكم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بعد فوزه رسميا في المعركة القانونية مع النادي بشأن الراتب.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن يوفنتوس سيعمل بشكل قانوني لتجنب دفع مبلغ 9.8 ملايين يورو رواتب متأخرة لرونالدو عن موسم 2020-2021، بالإضافة إلى الفوائد.

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ويصر نادي "السيدة العجوز" على موقفه بأن رونالدو ليس له الحق في الأموال المتنازع عليها، لأنه لم يتم توقيع أي عقود جديدة تتعلق بالتنازلات عن الرواتب خلال جائحة كورونا، بينما حصل اللاعبون الآخرون الذين وقعوا على تلك الاتفاقيات على مستحقاتهم.

ووافق لاعبو يوفنتوس على تأجيل رواتبهم لمدة 4 أشهر خلال الفترة من مارس/آذار 2020 وحتى أبريل/نيسان 2021، حيث كان النادي يعاني ماليا، ولكن تم أيضا إبرام اتفاقيات فردية مع اللاعبين.

وزعم يوفنتوس أيضا أن رونالدو تنازل عن أمواله المستحقة عندما غادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2021.

وطالب رونالدو، الذي لعب في صفوف يوفنتوس 3 مواسم (2018-2021) قبل العودة إلى مان يونايتد (2021-2022) ومنه إلى النصر السعودي، بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

ووفقا لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، الرياضي الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، من بينها 46 مليون دولار رواتب.

وسبق أن أعلن يوفنتوس، الأكثر تتويجا في إيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 2022-2023، التي امتدت حتى نهاية يونيو/حزيران.

وأمضى رونالدو 3 سنوات في تورينو بعد مغادرته ريال مدريد في 2018، وسجل خلالها 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس، وساهم مع "السيدة العجوز" في الفوز بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

المصدر : مواقع إلكترونية