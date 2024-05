لتجنب دفع الملايين.. يوفنتوس يطعن في حكم رونالدو

قرر يوفنتوس الإيطالي الطعن في حكم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بعد فوزه رسميا في المعركة القانونية مع النادي بشأن الراتب.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أن يوفنتوس سيعمل بشكل قانوني لتجنب دفع مبلغ 9.8 ملايين يورو رواتب متأخرة لرونالدو عن موسم 2020-2021، بالإضافة إلى الفوائد.

