موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد بنهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة
يلتقي مانشستر سيتي بعد غد السبت مع جاره مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أقدم مسابقة كروية في العالم.
ويسعى يونايتد لتحقيق أول لقب له في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 2016 عندما تغلب على كريستال بالاس، ويمكن أن تتعزز صفوفه بمشاركة لاعب خط الوسط ماسون ماونت.
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لكن يونايتد سيبدأ المباراة وهو غير مرشح للفوز وسيحتاج لتقديم الأداء الذي جعله يتفوق على ليفربول في مباراة قمة في دور الثمانية وهي أحد أبرز المباريات القليلة التي قدم فيها زملاء برونو فيرنانديز أداء جيدا في موسم متوسط.
The story of the 2023 #EmiratesFACup Final 🏆 pic.twitter.com/GoMyjlM1i2
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 22, 2024
وبالنسبة لسيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد، ستخيم مشاعر الحسرة على مباراة السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا؛ إذ كان من الممكن أن يتقدم في المسابقة القارية الأعرق لولا خسارته بركلات الترجيح أمام ريال مدريد وكان بوسعه أن يصل إلى ويمبلي وهو مرشح للفوز بالثلاثية للمرة الثانية تواليا.
وكان هذا هو السقوط الوحيد في مسيرة لا هوادة فيها والتي شهدت عدم هزيمة الفريق في الوقت الأصلي والإضافي منذ السادس من ديسمبر/ كانون الأول.
Both of our #EmiratesFACup Finalists have plenty of history in the competition 🏆 pic.twitter.com/PzAygCD8CP
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 22, 2024
موعد النهائي
يقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي السبت 25 مايو/أيار 2024.
ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة وهو نفس توقيت المباراة النهائية العام الماضي بين نفس الناديين.
القنوات الناقلة
سيتم بث المباراة النهائية مباشرة على قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports HD 1) القطرية .
إحصائيات وأرقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
- تعد مباراة السبت تكرارا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، عندما تغلب سيتي على مان يونايتد 2-1.
- هذه هي المرة الثانية في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي التي يتواجه فيها نفس الفريقين في النهائي، بعد مباراة بلاكبيرن روفرز وكوينز بارك في عامي 1884 و1885.
- فاز السيتي في مباراتي الدوري الممتاز ضد يونايتد هذا الموسم، 3-0 في أولد ترافورد و3-1 في الاتحاد. وكانت آخر مرة فازوا فيها على جيرانهم 3 مرات في نفس الموسم كانت في موسم 1969-1970.
- خسر يونايتد 6 من آخر 7 مواجهات له مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، بما في ذلك المواجهات الثلاثة الأخيرة على التوالي. آخر مرة خسروا فيها 4 مرات متتالية بين عامي 2013 و2014.
- يتطلع يونايتد للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ13، علما أن الشياطين الحمر أخفقوا في الفوز باللقب في 4 من آخر 5 مباريات نهائية، باستثناء عام 2016 ضد كريستال بالاس تحت قيادة لويس فان غال (2-1).
- خسر يونايتد 19 مباراة واستقبلت شباكه 84 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.