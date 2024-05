بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.. أتلانتا الإيطالي يسدي خدمة لبرشلونة

سيؤثر تتويج أتلانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني؛ على تصنيف برشلونة الإسباني في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألحقت ثلاثية (هاتريك) أديمولا لوكمان الهزيمة الأولى بفريق تشابي ألونسو خلال 51 مباراة ومنحت أتلانتا لقبه القاري الأول والثاني في تاريخه بعد كأس إيطاليا المتوج في 1963.

وهذا التتويج التاريخي، سيمنح الإيطاليين تذكرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يعدل أيضا خطط نادي برشلونة بطريقة إيجابية للغاية.

وأثرت هزيمة باير ليفركوزن في النهائي الأوروبي على تصنيف البارسا في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن هذه الخسارة حرمت باير ليفركوزن من وجوده في التصنيف الأول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل 2024-2025، ومنحت المقعد لبرشلونة.

ورغم تتويجه بطلا للدوري الألماني فإن ذلك لن يضمن مقعدا لليفركوزن بدوري أبطال أوروبا مثلما كان معمولا به في السنوات الماضية بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أسسا جديدة بالنسبة للنسخة المقبلة.

وكان بطلا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب أبطال أفضل 6 دوريات في القارة يشاركون ضمن التصنيف الأول من البطولة.

أما في النسخة المقبلة، فإن أصحاب أفضل مشاركات في آخر 5 نسخ هم من سيكونون في التصنيف الأول، الذي سيضم 9 فرق كاملة.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس في الدوري الإيطالي وإذا أنهى الموسم بنفس المركز سيمنح روما مقعدا بدوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لأتلانتا مباراتين في الدوري الإيطالي، وفي حال فاز بهما سينهي الموسم في المركز الرابع، بينما يتراجع يوفنتوس للمركز الخامس وبالتالي لا يشارك روما في دوري أبطال أوروبا مع احتلاله المركز السادس في تلك الحالة، لذلك سيكون برشلونة في الوعاء الأول لدوري أبطال أوروبا المقبل.

The 2024/25 Champions League will be dramatically different. It will include 36 clubs and feature a “league format” to determine who advances.

Right now, Barcelona are still in Pot 1. However, AS Roma will bump Barça down to Pot 2 if Atalanta finish 5th in Serie A. pic.twitter.com/rfrK3B60RM

— total Barça (@totalBarca) May 23, 2024