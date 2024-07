البطاقة الوردية تظهر لأول مرة في كوبا أميركا

وافق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على استخدام البطاقة الوردية لأول مرة في منافسات كوبا أميركا 2024 التي ستقام في الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا.

وستكون البطاقة الوردية جزءا من نظام يمكن أن يمنح الفريق تبديلا إضافيا في المباريات، وقال الكونميبول إنه من الممكن منح التبديل السادس في حالة الاشتباه بوجود إصابات في الرأس وارتجاج في المخ.

وجاء في بيان "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه إلى جانب التغييرات الخمسة لكل فريق المسموح بها بموجب اللوائح، ستتم إضافة تبديل سادس محتمل لرعاية صحة لاعبي كرة القدم.. هذا تبديل إضافي في حالة الاشتباه في إصابة الرأس وارتجاج".

وينص البروتوكول على أنه "إذا تم إجراء تبديل منتظم في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الارتجاج، فسيتم خصم فرصة الاستبدال. عندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء استبدال منتظم".

وتتطلب القاعدة إخطار الحكم أو الحكم الرابع، الذي يقوم بالتلويح بالبطاقة الوردية كجزء من النظام.

وتأتي خطوة الكونميبول في ظل مواجهة الهيئات الإدارية لكرة القدم ضغوطا متزايدة لتعزيز القواعد المتعلقة بإصابات الرأس والارتجاجات.

🚨BREAKING: The #Conmebol announced a new rule that will be applied in the Copa America.

If a team uses all five substitutes and one of its players suffers from a concussion, it can make a sixth substitute.

In this case, the referee will show the pink card to inform the crowd. pic.twitter.com/VuZImZu1pn

— BabaGol (@BabaGol_) May 21, 2024