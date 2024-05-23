البطاقة الوردية تظهر لأول مرة في كوبا أميركا
وافق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على استخدام البطاقة الوردية لأول مرة في منافسات كوبا أميركا 2024 التي ستقام في الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا.
وستكون البطاقة الوردية جزءا من نظام يمكن أن يمنح الفريق تبديلا إضافيا في المباريات، وقال الكونميبول إنه من الممكن منح التبديل السادس في حالة الاشتباه بوجود إصابات في الرأس وارتجاج في المخ.
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وجاء في بيان "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه إلى جانب التغييرات الخمسة لكل فريق المسموح بها بموجب اللوائح، ستتم إضافة تبديل سادس محتمل لرعاية صحة لاعبي كرة القدم.. هذا تبديل إضافي في حالة الاشتباه في إصابة الرأس وارتجاج".
وينص البروتوكول على أنه "إذا تم إجراء تبديل منتظم في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الارتجاج، فسيتم خصم فرصة الاستبدال. عندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء استبدال منتظم".
وتتطلب القاعدة إخطار الحكم أو الحكم الرابع، الذي يقوم بالتلويح بالبطاقة الوردية كجزء من النظام.
وتأتي خطوة الكونميبول في ظل مواجهة الهيئات الإدارية لكرة القدم ضغوطا متزايدة لتعزيز القواعد المتعلقة بإصابات الرأس والارتجاجات.
🚨BREAKING: The #Conmebol announced a new rule that will be applied in the Copa America.
If a team uses all five substitutes and one of its players suffers from a concussion, it can make a sixth substitute.
In this case, the referee will show the pink card to inform the crowd. pic.twitter.com/VuZImZu1pn
— BabaGol (@BabaGol_) May 21, 2024
متى يمكن استخدام البطاقة الوردية في كرة القدم؟
المادة 96: الاستبدال في حالة الاشتباه بإصابة في الرأس والارتجاج.
- أولا: يجوز إجراء تبديل واحد لكل فريق في كل مباراة في حالة الاشتباه بإصابة بصدمة وارتجاج في المخ، بشكل مستقل عن التبديلات الخمسة (خمسة) المذكورة في هذه اللائحة في المادة السابقة (في حالة التمديد، ستة تبديلات). يمكن إجراء التبديلات بسبب الارتجاج بغض النظر عن عدد التبديلات التي تم إجراؤها حتى لحظة حدوثها.
- ثانيا: إذا قرر الفريق إجراء التبديل بسبب الارتجاج، فسيتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع. سيتم استخدام بطاقة وردية اللون في هذا الاستبدال، تختلف عن البطاقات البديلة الأخرى.
- ثالثا: ومع ذلك، إذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الارتجاج، فسيتم خصم فرصة تبديل واحدة. عندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء تبديل منتظم.
- رابعا: عند استخدام تبديل ارتجاج، ستكون لدى الفريق المنافس تلقائيا إمكانية إجراء تبديل إضافي. سيبلغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع الفريق المنافس أنه، من تلك اللحظة فصاعدا، لديهم خيار استخدام فرصة تبديل إضافية، والتي يمكن إجراؤها في وقت واحد أو بعد التبديل بسبب ارتجاج دماغي قام به الفريق المنافس. لا يمكن استخدام هذه الفرصة الإضافية إلا لإجراء تبديل إضافي، وليس للتبديلات المنتظمة.
- اللاعب الذي يعاني من ارتجاج في المخ أو يشتبه في إصابته به لن يتمكن من العودة إلى المباراة أو المشاركة في ركلات الترجيح، وكلما أمكن ذلك، سيتم اصطحابه إلى غرفة خلع الملابس أو المركز الطبي.