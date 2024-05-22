أبرز كوارث تحطم طائرات راح ضحيتها نجوم الرياضة

نال الرياضيون نصيبا وافرا من كوارث تحطم المروحيات والطائرات التي أودت بحياة العشرات منهم، وآخرهم أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي مات في تحطم مروحيته في ولاية كاليفورنيا مع ابنته الكبرى عام 2020.

وانضم براينت لقائمة من الرياضيين الذين توفوا في كوارث طائرات نرصد أبرزها كالتالي:

1- الأميركي براينت- 26 يناير/كانون الثاني 2020

لقي أسطورة كرة السلة المعتزل كوبي براينت و4 أشخاص آخرين منهم ابنته جيانا البالغة 13 عامًا، مصرعهم في تحطم وسقوط مروحيته بمدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.

واعتاد براينت -الذي توفي وعمره 41 عاما- السفر بالمروحية منذ أن كان لاعبا في صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، وكان يذهب إلى المباريات بمروحية من طراز "سيكورسكي أس-76".

ويعد أحد أساطير كرة السلة الأميركية، إذ حصد 5 ألقاب في دوري المحترفين الأميركي مع ليكرز، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، وكان من بين اللاعبين القلائل سجلوا أكثر من 30 ألف نقطة خلال مشوارهم.

2- الأرجنتيني سالا- 21 يناير/كانون الثاني 2019

وجدت الشرطة الإنجليزية جثة إيميليانو سالا بعد أكثر من أسبوعين من تحطم طائرة صغيرة وسقوطها في بحر المانش بالثامن من فبراير/شباط 2019 وهو في طريقه من فرنسا إلى العاصمة الويلزية كارديف بعد توقيعه لفريقها كارديف سيتي الذي كان يشارك آنذاك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر سالا (28 عاما) والطيار إيبوتسون (59 عاما) مدينة نانت غربي فرنسا، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف للالتحاق بفريقه الويلزي الجديد، وفقد أثر الطائرة عن شاشات الرادار على بعد نحو 20 كيلومترا شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش.

وكانت السلطات قد أوقفت بداية البحث عن الطائرة قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث موّلها دعم قدمه لاعبو كرة قدم أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي، إضافة إلى العديد من المتبرعين عبر شبكة الإنترنت، وتجاوزت قيمة التبرعات 370 ألف يورو.

ومات سالا قبل أن يتمكن من خوض أي مباراة أو حتى تدريب مع فريق كارديف سيتي الذي انتقل له في صفقة بلغت 17 مليون يورو.

3- مالك ليستر سيتي- 27 أكتوبر/تشرين الأول 2018

مات التايلندي فيكاي سريفادهانابرابا (60 عاما) مالك النادي الإنجليزي الذي توج بلقب البريميرليغ قبل عامين من وفاته مع 4 أشخاص آخرين على متن مروحيته الخاصة التي تحطمت نتيجة انفجارها بالهواء بعد الإقلاع لأسباب غير معلومة وسقوطها بجوار ملعب الفريق.

وكانت مروحية المالك التايلندي لفريق "الثعالب" تحطمت عقب مباراته مع ويستهام ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1.

واعتاد مالك النادي الصعود على متن المروحية بعد المباريات من ملعب "كينغ باور" الخاص بنادي ليستر سيتي الذي تقام عليه المباراة متجها إلى منزله.

وقال شهود عيان للصحف البريطانية إن محرك المروحية توقف بالهواء قبل أن ترتطم بالأرض وتتحطم. وحاول رجال المطافئ إخماد الحريق الذي شب في طائرة مالك نادي ليستر سيتي بعدما سقطت وتحطمت بجوار ملعب النادي.

يُذكر أن ثروة سريفادهانابرابا (60 عاما) تقدر بمليارات الدولارات جاء معظمها من سلسلة المتاجر التي يملكها في تايلند ومحلات "كينغ باور" المنتشرة في الأسواق الحرة بمطارات هذا البلد الآسيوي.

4- منتخب زامبيا للكرة- 27 أبريل/نيسان 1993

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الزامبية وقتل جميع الركاب وعددهم 30 شخصا من بينهم 18 من لاعبي المنتخب الوطني بعد تحطمها بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل الغابون بعد وقت قصير من إقلاعها من ليبرفيل الغابونية عقب هبوطها لإعادة التزود بالوقود.

وكان المنتخب الزامبي في طريقه لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، ولم يكن قائد الفريق ونجمه الأبرز كالوشا بواليا على متن الطائرة، إذ كان في رحلة منفصلة إلى المباراة.

وعام 2012 فازت زامبيا بكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى بعد تفوقها على ساحل العاج بركلات الترجيح بالنهائي في ليبرفيل على بعد كيلومترات قليلة من موقع حادث التحطم الأليم.

5- فريق شابيكوينسي- 7 ديسمبر/كانون الأول 2016

هو اسم فريق برازيلي كان متوجها لمباراته ضد أتليتكو ناسيونال الكولومبي في نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس عام 2016، وتحطمت الطائرة التي كانت تقله ضمن 77 راكبا بالقرب من مدينة ميدلين بكولومبيا، ونجا 6 أشخاص فقط.