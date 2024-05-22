بيع نادي إنتر ميلان بطل إيطاليا لصندوق الاستثمار الأميركي "أوك تري"

قال صندوق الاستثمار الأميركي "أوك تري كابيتال مانجمنت" -اليوم الأربعاء- إنه أصبح المالك الجديد لنادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تخلف المجموعة الصينية القابضة المالكة عن سداد مستحقات بقيمة 395 مليون يورو.

وكانت مجموعة سونينغ الصينية حصلت على هذا القرض عام 2021 عبر وحدة تابعة لها في لوكسمبورغ تمكنها من الاستحواذ على النادي الإيطالي، وتم ضمان القرض بحصة الشركة في إنتر ميلان.

وبموجب هذا الاتفاق كان لدى "أوك تري" الحق المحتمل في السيطرة على النادي حال التخلف عن السداد.

وقال أليخاندرو كانو من "أوك تري" إن تركيزهم في المقام الأول على الاستقرار التشغيلي والمالي "ولدينا احترام كبير لمجلس إدارة إنتر ميلان".

وقد تأسس إنتر ميلان عام 1908 وهو من أشهر أندية كرة القدم الإيطالية، وفاز بالدوري 20 مرة.

واشترت سونينغ حصة أغلبية بالنادي عام 2016 في واحدة من أبرز الصفقات التي قامت بها شركات صينية لكرة القدم الأوروبية.