فاجأ قرار تشلسي بالتخلي عن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أمس الثلاثاء العديد من اللاعبين السابقين الذين يعتقدون أنه قد ينسف مساعي النادي للعودة إلى القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم بوتشيتينو إلى تشلسي قبل موسم 2023-2024 بعد أن احتل النادي المركز 12 في الموسم السابق.

وكانت الأشهر الأولى من ولاية المدرب الأرجنتيني بعيدة كل البعد عن الإقناع، إذ استغرق الفريق وقتا طويلا للتأقلم، لكن سلسلة من 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات في الدوري رفعتهم إلى المركز السادس ليضمن مكانا في مسابقة أوروبية.

وانتقد لاعب تشلسي السابق كريج بيرلي قرار النادي الذي وصفه بأنه يفتقر للرؤية.

وقال بيرلي لشبكة "إي إس بي إن" إن "الأمر كله عبارة عن فوضى بصراحة".

وأضاف "ارتكب بوتشيتينو بعض الأخطاء هذا العام لكن الفريق أنهى الموسم بقوة. (تشلسي) يفتقر إلى الرؤية. إنهم يتعثرون من مدرب إلى آخر… لا يوجد الكثير من المدربين الجيدين في الوقت الحالي".

وقال جوس بويت لاعب وسط تشلسي السابق إن رحيل بوتشيتينو يصعب فهمه وقبوله.

وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "كل شخص قريب من تشلسي كان يتوقع صيفا رائعا والتحضير لأمور جيدة العام المقبل. لكننا لا نعرف ما يدور بداخل النادي. لقد صدمت، ولم أصدق ذلك".

وقال فرانك لوبوف مدافع تشلسي ومنتخب فرنسا السابق إن رحيل بوتشيتينو أدخل مستقبل النادي في حالة من عدم اليقين.

وأضاف لشبكة (إي إس بي إن) "إنه أمر مؤسف، لأن الفريق كان استثنائيا في المباريات القليلة الماضية، لكننا الآن لا نعرف ما سنواجهه الموسم المقبل. لا نعرف إلى أين سنذهب مع كل هؤلاء اللاعبين الشبان. لدي شكوك في أن الوضع سيكون أفضل مما كان عليه هذا الموسم".

ووجه كول بالمر لاعب تشلسي، الذي اختير أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، الشكر إلى بوتشيتينو في منشور على إنستغرام.

وقال بالمر "شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي وتحقيق أحلامي. أتمنى لك كل التوفيق".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون وروبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة وروبرتو دي تزيربي مدرب برايتون السابق ضمن أبرز المرشحين لخلافة بوتشيتينو في تشلسي.