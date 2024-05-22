غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن قاد مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع تواليا في إنجاز لا سابق له.

وفاز المدرب الإسباني بالجائزة 4 مرات سابقة منذ انضمامه إلى سيتي في 2016. وبحصوله على 6 ألقاب في الدوري أصبح غوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وقال غوارديولا "تعكس هذه الجائزة العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع العاملين في النادي في كافة الأقسام. أنا فخور جدا بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين والعمل جنبا إلى جنب يوميا مع مدربين رائعين والطاقم المعاون".

Pep Guardiola wins the award for the fifth time 🏅🏅🏅🏅🏅 pic.twitter.com/U2iIHs9Mnl — Premier League (@premierleague) May 21, 2024

وأضاف "الفوز بـ4 ألقاب متتالية أحد أكثر الإنجازات التي أفتخر بها في مسيرتي. إنها أصعب مسابقة للدوري في العالم وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة".

وتفوق غوارديولا على منافسيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا وأندوني إيراولا مدرب بورنموث ويورغن كلوب مدرب ليفربول.