غاب عنها هالاند وصلاح.. تشكيلة الموسم في البريميرليغ وفق الإحصائيات

أعلنت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم عن تشكيلة الموسم للأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء البريميرليغ أول أمس الأحد وتتويج مانشستر سيتي بطلا للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت الشبكة -في تقرير مفصل بالأرقام نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الاثنين- أنها استخدمت بيانات "أوبتا" لتحديد اختياراتها لموسم 2023-2024، مشيرة إلى أنه لا غرابة بوجود الكثير من لاعبي حامل اللقب مانشستر سيتي ومنافسه حتى آخر جولة فريق أرسنال.

Picking a Premier League team of the season is always entirely without fierce disagreements, right? 🤷

We've used Opta data to make our selections for the 2023-24 season. Unsurprisingly, there's a lot of Man City and Arsenal players.

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2024