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أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

فان دي فين لاعب توتنهام أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-2024 (غيتي)
22/5/2024

نشرت منصة "أوبتا" المختصة في الإحصاءات الرياضية تشكيلة أسرع اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المراكز، استنادًا لقاعدة بيانات السرعة، وشهدت القائمة بروز أسماء مغمورة وغياب أخرى كبيرة.

وتاليا التشكيلة الأسرع في البريميرليغ:

حراسة المرمى

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  • الإسباني روبرت سانشيز (تشلسي): بـ35.11 كيلومترا في الساعة.

الدفاع

  • قلب الدفاع الأيرلندي ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.38 كيلومترا بالساعة.
  • قلب الدفاع الأيرلندي ودارا أوشيه (بيرنلي): 36.73 كيلومترا بالساعة.
  • الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريس (نوتنغهام فورست): 35.94 كيلومترا بالساعة.
  • الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون): 35.9 كيلومترا بالساعة.

وكان كيل والكر مدافع مانشستر سيتي اللاعب الأسرع الموسم الماضي، لكنه خرج من التشكيلة هذا الموسم.

الوسط

  • المجري دومينيك سوبوسلاي (ليفربول): 36.76 كيلومترا بالساعة.
  • البلجيكي أمادو أونانا (إيفرتون): 36.65 كيلومترا بالساعة.
  • البولندي جيكوب مودير (برايتون): 36.48 كيلومترا بالساعة.

الهجوم

  • المهاجم الأيرلندي الشاب شيدوزي أوغبيني (لوتون تاون): 36.93 كيلومترا بالساعة.
  • الجناح الأيمن السويدي أنتوني إيلانغا (نوتنغهام فورست): 36.91 كيلومترا بالساعة.
  • الجناح الأيسر الإنجليزي جوردون (إيفرتون): 36.68 كيلومترا بالساعة.

 

وتصدر فان دي فين، الهولندي الشاب ونجم دفاع توتنهام هوتسبير، قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسرعة بلغت 37.38 كيلومترا في الساعة، إذ يُعد الوحيد الذي تخطّى حاجز الـ37 من بين كل اللاعبين.

 

المصدر : مواقع إلكترونية