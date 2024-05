أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

نشرت منصة "أوبتا" المختصة في الإحصاءات الرياضية تشكيلة أسرع اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المراكز، استنادًا لقاعدة بيانات السرعة، وشهدت القائمة بروز أسماء مغمورة وغياب أخرى كبيرة.

حراسة المرمى

35.11 – Robert Sánchez has the highest recorded top speed of any goalkeeper in the Premier League this season (35.11 km/h vs Brentford). Chase. pic.twitter.com/XLMNQcZiFC

الدفاع

وكان كيل والكر مدافع مانشستر سيتي اللاعب الأسرع الموسم الماضي، لكنه خرج من التشكيلة هذا الموسم.

الوسط

وتصدر فان دي فين، الهولندي الشاب ونجم دفاع توتنهام هوتسبير، قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسرعة بلغت 37.38 كيلومترا في الساعة، إذ يُعد الوحيد الذي تخطّى حاجز الـ37 من بين كل اللاعبين.

Micky van de Ven now holds the title for the fastest player ever recorded by the Premier League, clocking in at an impressive 37.38km/h this season ⚡️ pic.twitter.com/PswPhN6Gk6

— ESPN UK (@ESPNUK) May 21, 2024