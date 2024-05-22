أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

نشرت منصة "أوبتا" المختصة في الإحصاءات الرياضية تشكيلة أسرع اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المراكز، استنادًا لقاعدة بيانات السرعة، وشهدت القائمة بروز أسماء مغمورة وغياب أخرى كبيرة.

وتاليا التشكيلة الأسرع في البريميرليغ:

حراسة المرمى

الإسباني روبرت سانشيز (تشلسي): بـ35.11 كيلومترا في الساعة.

35.11 – Robert Sánchez has the highest recorded top speed of any goalkeeper in the Premier League this season (35.11 km/h vs Brentford). Chase. pic.twitter.com/XLMNQcZiFC — OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2023

الدفاع

قلب الدفاع الأيرلندي ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.38 كيلومترا بالساعة.

قلب الدفاع الأيرلندي ودارا أوشيه (بيرنلي): 36.73 كيلومترا بالساعة.

الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريس (نوتنغهام فورست): 35.94 كيلومترا بالساعة.

الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون): 35.9 كيلومترا بالساعة.

وكان كيل والكر مدافع مانشستر سيتي اللاعب الأسرع الموسم الماضي، لكنه خرج من التشكيلة هذا الموسم.

الوسط

المجري دومينيك سوبوسلاي (ليفربول): 36.76 كيلومترا بالساعة.

البلجيكي أمادو أونانا (إيفرتون): 36.65 كيلومترا بالساعة.

البولندي جيكوب مودير (برايتون): 36.48 كيلومترا بالساعة.

Jakub Moder był najszybszym pomocnikiem w minionym sezonie Premier League! 🫡 pic.twitter.com/cOwl5AFnuJ — Superbet (@SuperbetPL) May 21, 2024

الهجوم

المهاجم الأيرلندي الشاب شيدوزي أوغبيني (لوتون تاون): 36.93 كيلومترا بالساعة.

الجناح الأيمن السويدي أنتوني إيلانغا (نوتنغهام فورست): 36.91 كيلومترا بالساعة.

الجناح الأيسر الإنجليزي جوردون (إيفرتون): 36.68 كيلومترا بالساعة.

وتصدر فان دي فين، الهولندي الشاب ونجم دفاع توتنهام هوتسبير، قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسرعة بلغت 37.38 كيلومترا في الساعة، إذ يُعد الوحيد الذي تخطّى حاجز الـ37 من بين كل اللاعبين.