موعد مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني بنهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة
يلتقي العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.
وتفوق يوكوهاما 2-1 على ضيفه العين في مباراة الذهاب.
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وعلى ملعب هزاع بن يزاد، يدخل رجال المدرب كريسبو مباراة يوكوهاما، وعينهم على الفوز فقط من أجل التتويج باللقب الثاني لهم في دوري أبطال آسيا.
وفاز العين، الذي يشارك في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، باللقب القاري مرة وحيدة عام 2003.
الأجواء إيجابية في التدريبات 😄 #نادي_العين #دوري_أبطال_آسيا #عودة_الآسيوية 🏆 pic.twitter.com/nBEup0uwCU
— نادي العين (@alainfcae) May 22, 2024
موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا
تقام مباراة العين ويوكوهاما على ملعب هزاع بن زايد يوم السبت 25 مايو/أيار الجاري، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة
- قنوات الكأس القطرية.
- بي إن سبورتس القطرية.
- قناة أبو ظبي الرياضية.
- قناة "إس إس سي" السعودية (SSC HD1).
حكم المباراة
يدير الحكم الأوزبكي الجيز تاتاشيف إدارة مباراة العين ضد يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.