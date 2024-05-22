غياب البرازيلي نيمار عن الهلال السعودي يستمر حتى أكتوبر المقبل

لن يكون المهاجم البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي جاهزا للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل، لأنه لن يتمكن من التعافي من إصابته واللعب تنافسيا قبل سبتمبر/أيلول القادم على الأقل، بحسب البرتغالي جورجي جيزوس مدرب "الزعيم".

وانضم نيمار (32 عاما) إلى الهلال في أغسطس/آب الماضي بصفقة ضخمة لكنّه أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول السابق خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، مما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال الذي بصم على موسم قوي شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية بلغت 34 مباراة.

وأكّد جيزوس للصحافيين، قبل حصة تدريبية للنادي المتوّج بالدوري المحلي للموسم الجاري، أنّ نيمار لن يكون جاهزا لمرحلة الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال عبر مترجم "كل ما أعرفه الآن أن الوقت الذي أعطي لتعافي نيمار وفي إصابات شبيهة تقريبا من 10 إلى 11 شهرا"، وتابع "إذا حسبناها حسابيا فهو لن يكون جاهزا في بداية مرحلة الإعداد".

وأضاف "يمكن حتى سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول حتى يكون جاهزا تنافسيا" للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويغيب القائد السابق للسيليساو عن قائمة بلاده للنسخة الـ38 من كوبا أميركا، المقررة بين 20 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين في الولايات المتحدة.

وواصل نيمار يوم الثلاثاء أداء تدريباته التأهيلية في صالة الألعاب في مركز تدريبات ناديه في الرياض، مكتفيا بمشاهدة زملائه وهم يؤدون تدريبات الكرة، وفقما شاهد صحافي في فرانس برس.

وأقر جيزوس بأنّ غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، شكّل مشكلة لفريقه في بداية الموسم.

وفاز الهلال بكأس السوبر السعودية والدوري السعودي، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن في سلسلة من 32 مباراة، ففاز في 29 (بينها 24 انتصارا متتاليا) وتعادل في 3، وتتبقى له مباراتان لتحقيق اللقب دون خسارة.

كما أصبح أوّل فريق يسجل 96 هدفا خلال موسم واحد، ولم يستقبل سوى 21 هدفا كأقوى دفاع في الدوري. وهو يُمنّي النفس بلقب محلي ثالث حين يلتقي غريمه الأزلي النصر في نهائي كأس الملك في الـ31 من الشهر الجاري.

وتبخرت أحلام الهلال بالمنافسة على لقب رابع هذا الموسم بعد خروجه من المسابقة القارية على يد العين الإماراتي في نصف النهائي.