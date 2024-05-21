3 بدائل أمام ريال مدريد لتعويض توني كروس

قرار الألماني توني كروس الاعتزال بعد كأس أمم أوروبا 2024، نزل كالصاعقة في البرنابيو ودفع المدرب كارلو أنشيلوتي وإدارة الملكي للبحث بسرعة عن بديل يملأ فراغ المايسترو الألماني في خط وسط ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الخيار الأول بالنسبة للنادي الملكي، هو أن يغير أنشيلوتي، مركز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

فبيلينغهام الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، شغل صانع الألعاب خلف الثنائي رودريغو وفينيسيوس جونيور، أو اللعب كمهاجم وهمي وخاصة مع غياب المهاجم رقم 9 بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة.

ولكن مع اعتزال كروس وافتقاد خط وسط نادي ريال مدريد لخدمات اللاعب الألماني، فإن أنشيلوتي قد يقرر عودة بيلينغهام إلى مركزه الأصلي كلاعب خط وسط.

Carlo Ancelotti implorou a Toni Kroos que permanecesse no Real Madrid na próxima temporada, mas ele decidiu se aposentar. Ancelotti vê Jude Bellingham como o substituto natural de Kroos. (@marca) pic.twitter.com/VE8jV2SLSd — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 21, 2024

بدائل أخرى محتملة

ولكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن النادي الملكي قد يلجأ إلى سوق الانتقالات من أجل ضم لاعب وسط جديد لتعويض كروس في الفريق.

ويبدو أن مستقبل خط وسط "الميرينغي" مضمون لسنوات قادمة مع وجود الفرنسيين تشواميني، وكامافينغا، والأورغوياني فالفيردي، وبيلينغهام.

Toni Kross has a 94% pass completion rate in his 463 games with Real Madrid 🤯 pic.twitter.com/5I15JmZZ6Z — ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2024

وإذا كان الميرينغي يريد بديلا من طراز كروس، فهو بحاجة إلى لاعب بمواصفات محددة، أبرزها:

تمريرات سحرية بدقة عالية

رؤية شاملة للملعب واللعبة

القدرة على التحكم بنسق المباراة

المساعدة في الدفاع.

ولهذا طرحت "ماركا" 3 أسماء لتعويض كروس في النادي الملكي، هم:

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

خيار قد يروق لأنشيلوتي، لأنه يناسب طريقة لعبه، ويغطي أولاً الفراغ القيادي الذي سيتركه كروس. ويعتبر كيميتش أكثر حسمًا في نقل الكرة إلى منطقة الجزاء ويتمتع بقدرة أكبر على التسجيل، لكن العائق الرئيسي الذي يواجه كيميتش هو عمره حيث يبلغ 29 عاما وقيمته السوقية تقدر بـ65 مليون يورو.

🇩🇪 Joshua Kimmich’s stats by Club & Country: 🇩🇪 Bayern: 41 goals, 100 assists

🇩🇪 RB Leipzig: 3 goals, 4 assists

🇩🇪 National Team: 6 goals, 19 assists 🏆 1x Champions League

🏆 1x Club World Cup

🏆 8x Bundesliga

🏆 1x Super Cup

🏆 3x German Cup

🏆 6x German Super Cup

🏆 1x… pic.twitter.com/c7u25tbW7n — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) February 8, 2024

2- الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

يغطي معظم الاحتياجات بسبب أوجه التشابه والخبرة والصفات الفنية مع كروس، على الرغم من أنه يميل نحو الجانب الأيمن أكثر من الأيسر.

لا يضاهي كروس تمامًا، لكن أسلوب لعبه كلاعب خط وسط هجومي مشابه تمامًا، خاصة فيما يتعلق بالأداء الهجومي إضافة إلى أنه يؤدي عدة مهام دفاعية.

والقدرة الهجومية للدولي الإيطالي ظهرت بشكل أساسي عبر تمريراته داخل منطقة الجزاء.

ويبلغ من العمر 27 عامًا، وهو في سن جيدة للانضمام إلى الفريق الأبيض؛ لأنه يتمتع بالفعل بخبرة واسعة على المستوى الدولي.

تبلغ قيمته السوقية 83 مليون يورو وينتهي عقده مع إنتر ميلان صيف 2026.

Career Highlights, Nicolò Barella 🇮🇹 Assists, skills & goals ✨ pic.twitter.com/jb5zcNYJ7N — Nu9ve (@39nueve) May 8, 2024

1-جوي فيرمان (آيندهوفن)

يتحرك الهولندي حول الملعب تمامًا مثل كروس ويؤدي دور اللاعب المحوري أكثر من كونه لاعبا في العمق ولديه ميل للهبوط إلى الجانب الأيسر للاستلام والبناء من هناك.

ويتميز بتمريراته الطويلة، خاصة عندما يريد زيادة التفوق الهجومي، كما أن نسبته في التمريرات الحاسمة عالية، ويلعب بانتظام كرات في عمق منطقة الخصم، ومسدد مهاري للركلات الحرة.

وأسلوب لعبه، يكاد يكون نسخة كربونية من كروس، خاصة في المساهمة الهجومية والتأثير الدفاعي.

ويتمتع فيرمان بقدرة أقل على الاحتفاظ بالكرة مقارنة بكروس، لكن مراوغته أكثر إضافة لذكائه وتمركزه الدقيقين عند استعادة الكرات واعتراضها.

يبلغ من العمر 25 عاما وعقده مع آيندهوفن يمتد حتى صيف 2026 وتبلغ قيمته السوقية 32 مليون يورو.