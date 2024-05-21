رحلة بحث أنشيلوتي عن خليفة توني كروس في صفوف ريال مدريد

وجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نفسه مضطرا للابتكار وإيجاد البديل المناسب بعد أن أعلن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس اعتزاله اللعب نهائيا بعد يورو 2024.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، أبلغ كروس كلا من الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي بقرار اعتزاله، أمس الاثنين.

وأشار البرنامج إلى أن ريال مدريد سينظم تكريما لتوني كروس -السبت المقبل- في ملعب "سانتياغو برنابيو".

The Athletic | أبلغ توني كروس أنشيلوتي بقراره يوم أمس، في النادي محبطون بهذا القرار. 😔 pic.twitter.com/H6yflkPotz — Insider Real (@RMCFarab) May 21, 2024

وعندما سئل أنشيلوتي عن مستقبل كروس مع الريال، مطلع الشهر الجاري، قال المدرب الإيطالي "لا أعلم إذا ما كان كروس سيستمر مع ريال مدريد أم لا؟ لو كان كروس ابني، لتركته يتخذ القرار الأفضل له".

وفي الأيام الأخيرة، كان أنشيلوتي نفسه يفكر بصوت عالٍ في مركز تدريب الملكي ويقول: "دعهما (بيريز) يبقيان عاما واحدا على الأقل"، في إشارة واضحة إلى كروس ولوكا مودريتش.

وحسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز، فإنه بالنسبة لأنشيلوتي فإن وجود لوكا مودريتش وتوني كروس داخل غرفة الملابس يعني "راحة البال".

أنشيلوتي: "كروس أضاع تمريرة بالأمس" توني كروس: "غدًا، سوف أتدرب". pic.twitter.com/bX5nLa69mE — RMC World (@RMC_AH7) May 12, 2024

وشكل اللاعبان العقل المدبر لريال مدريد الحالي لسنوات طويلة، لكن كروس يعد الخسارة الكبرى، ويدرك أنشيلوتي أن الوقت حان لإلقاء نظرة على الفريق بحثا عن البدائل.

توسل الإيطالي من أجل استمرار لاعب خط الوسط، لكنه لم يستطع فعل الكثير لإقناعه بالاستمرار لعام آخر. والآن، يوجه عينيه صوب الإنجليزي جود بيلينغهام ليحل محل الألماني.

وتكيف الإنجليزي بشكل مثالي مع المركز المتقدم الذي وضعه فيه المدرب الإيطالي، ولكن خلال الموسم المقبل سيتعين عليه أن يتذكر مبارياته في مركز صانع الألعاب.

🚨 ماركا | كارلو أنشيلوتي يرى جود بيلينغهام كبديل في مركز توني كروس. pic.twitter.com/Fr3WNCfXjZ — Insider Real (@RMCFarab) May 21, 2024

وقضى كروس 10 أعوام في صفوف النادي الملكي، 4 أعوام منهم تحت إشراف أنشيلوتي اتسمت بالتفاهم الكبير بين المدرب واللاعب منذ اللحظة الأولى.

واستمتع المدرب بلعب لاعب خط الوسط، الذي بدأ هذا الموسم بديلا، لكن بعد مباراتين في الدوري، أدرك أنشيلوتي أن مكان لاعب بايرن السابق هو التشكيلة الأساسية.

وتفوق كروس على نفسه موسما بعد الآخر مع ريال مدريد، وهو ما يظهر في نسبة دقة تمريراته منذ انتقاله إلى "لوس بلانكوس" حتى الآن، التي لم تنخفض عن 92%.

وتجاوز إعجاب أنشيلوتي بكروس بوصفه لاعب كرة قدم، وعبّر عن ذلك في مؤتمر صحفي حين أشاد بما يتمتع به كروس من الاستقامة الألمانية.

ودافع كروس عن قميص ريال مدريد لمدة 10 سنوات، حقق خلالها 22 لقبا في 463 مباراة، بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وكان كروس يردد دائما "أريد أن أرحل وأنا في القمة"، وهو ما يناسب اللحظة الحالية بعد التأهل لنهائي الأبطال والفوز بالدوري الإسباني واستضافة بلاده بطولة يورو 2024.