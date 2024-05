3 بدائل أمام ريال مدريد لتعويض توني كروس

قرار الألماني توني كروس الاعتزال بعد كأس أمم أوروبا 2024، نزل كالصاعقة في البرنابيو ودفع المدرب كارلو أنشيلوتي وإدارة الملكي للبحث بسرعة عن بديل يملأ فراغ المايسترو الألماني في خط وسط ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الخيار الأول بالنسبة للنادي الملكي، هو أن يغير أنشيلوتي، مركز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام.

فبيلينغهام الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، شغل صانع الألعاب خلف الثنائي رودريغو وفينيسيوس جونيور، أو اللعب كمهاجم وهمي وخاصة مع غياب المهاجم رقم 9 بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة.

ولكن مع اعتزال كروس وافتقاد خط وسط نادي ريال مدريد لخدمات اللاعب الألماني، فإن أنشيلوتي قد يقرر عودة بيلينغهام إلى مركزه الأصلي كلاعب خط وسط.

ولكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن النادي الملكي قد يلجأ إلى سوق الانتقالات من أجل ضم لاعب وسط جديد لتعويض كروس في الفريق.

ويبدو أن مستقبل خط وسط "الميرينغي" مضمون لسنوات قادمة مع وجود الفرنسيين تشواميني، وكامافينغا، والأورغوياني فالفيردي، وبيلينغهام.

Toni Kross has a 94% pass completion rate in his 463 games with Real Madrid 🤯 pic.twitter.com/5I15JmZZ6Z

— ESPN FC (@ESPNFC) May 21, 2024