أعلن لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم توني كروس، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل اللعب نهائيا عقب نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024) المقررة في بلاده الصيف المقبل.

وكتب كروس البالغ 34 عاما في بيان عاطفي على موقع إنستغرام "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائما، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك" مؤكدا أن طموحه كان دائما "إنهاء الموسم بأفضل مستوى".

وأضاف "في 17 يوليو/تموز 2014 -يوم تقديمي في ريال مدريد، الذي غيّر حياتي كلاعب كرة قدم. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. وبعد 10 سنوات، آخر الموسم، ينتهي هذا الفصل".

وتابع بطل العالم 2014 مع منتخب "المانشافت" أنه لن ينسى أبدًا ذلك الوقت "الناجح" وأردف "أود بشكل خاص أن أشكر كل من رحّب بي بقلب مفتوح ووثق بي. لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير".

وأردف كروس الذي سينتهي عقده مع الميرينغي آخر يونيو/حزيران، قائلا "وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك. أنا سعيد وفخور لأنني في ذهني وجدت التوقيت المناسب لقراري، وأنني استطعت اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستواي".

وختم بيانه بـ"من الآن فصاعدا هناك فكرة واحدة فقط: الفوز باللقب الـ15!!! هلا مدريد ولا شيء أكثر!" في إشارة لدوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي الملكي مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية مطلع يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوّج كروس بلقب المسابقة القارية العريقة 4 مرات مع النادي الملكي، وواحدة مع بايرن ميونيخ الألماني فريقه السابق.

ريال يكيل المديح لكروس

وأعرب ريال في بيان عن امتنانه ومحبته لكروس "اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية" متوجهًا بالتحيّة إلى "لاعب أساسي" فاز بـ22 لقباً وخاض 463 مباراة بقميص الميرينغي.

وأضاف "سيبقى كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء من أجل هذا القميص".

وأشاد رئيس الريال فلورنتينو بيريز بـ"أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد والذي كان وسيظل دائمًا منزله".

وتوج كروس بكأس العالم "البرازيل 2014" مع منتخب ألمانيا، وعاد من اعتزال دولي لمدة 3 سنوات في مارس/آذار الماضي لدعم منتخب بلاده التي تستضيف كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

كما فاز لاعب الوسط المخضرم بـ3 ألقاب بدوري وكأس ألمانيا، وحقق مع فريقه السابق بايرن ميونخ الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) عام 2013، قبل أن ينضم للريال عام 2014.

وفاز كروس بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال 4 مرات، ويمكن أن يضيف اللقب الخامس عندما يواجه الملكي فريق بوروسيا دورتموند، كما أحرز كأس العالم للأندية 5 مرات، بالإضافة لـ4 ألقاب بالدوري الإسباني ولقب وحيد بكأس ملك إسبانيا.

نقدم لكم اللوحة الملكية الخالصة.. المايسترو كروس وتمريرته الساحرة والهداف فينيسيوس وإنهائه المثالي.https://t.co/YFIMc8Dtb3 pic.twitter.com/rntPNEX8tQ — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 1, 2024

ويستعد كروس لخوض آخر مباراتين رسميتين في مسيرته مع ريال مدريد، حيث يلعب ضد ريال بيتيس، السبت القادم بالمرحلة الختامية للدوري الإسباني، قبل أن يواجه دورتموند في نهائي دوري الأبطال مطلع الشهر القادم على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة لندن.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات أوقعت "المانشافت" في المجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا 2024، برفقة منتخبات أسكتلندا والمجر وسويسرا.