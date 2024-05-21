أعلن لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم توني كروس، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل اللعب نهائيا عقب نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024) المقررة في بلاده الصيف المقبل.

وكتب كروس البالغ من العمر 34 عاما في بيان عاطفي على موقع إنستغرام: "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائما، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك"، مؤكدا أن طموحه كان دائما "إنهاء الموسم بأفضل مستوى".

وأضاف "في 17 يوليو/تموز 2014 – يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي. حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن كشخص بشكل خاص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل".

وتابع بطل العالم 2014 مع دي مانشافت "لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح! وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحّب بي بقلب مفتوح ووثق بي. لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير".

وأردف كروس الذي سينتهي عقده مع الميرينغي في نهاية حزيران/يونيو، قائلا "وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني في ذهني وجدت التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطعت اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستواي".

وختم بيانه بـ"من الآن فصاعدا هناك فكرة واحدة فقط: الفوز باللقب الـ15!!! هلا مدريد ولا شيء أكثر!" في إشارة الى دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي النادي الملكي مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوّج كروس بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات بينها أربعة مع النادي الملكي وواحد مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأعرب ريال مدريد في بيان "عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية"، متوجهًا بالتحيّة إلى "لاعب أساسي" فاز بـ22 لقباً وخاض 463 مباراة بقميص الميرينغي.

وأضاف "سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء من أجل هذا القميص".

وأشاد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بـ"أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد والذي كان وسيظل دائمًا منزله".

وتوج كروس بكأس العالم في البرازيل عام 2014 مع منتخب ألمانيا، وعاد من اعتزال دولي لمدة 3 سنوات في مارس/آذار الماضي لدعم منتخب بلاده، التي تستضيف كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

كما فاز لاعب الوسط المخضرم بـ3 ألقاب في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وحقق مع فريقه السابق بايرن ميونخ الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) عام 2013، قبل أن ينضم لريال مدريد عام 2014.

وفاز كروس بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 4 مرات ويمكن أن يضيف اللقب الخامس عندما يواجه الملكي فريق بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي النسخة الحالية، كما أحرز كأس العالم للأندية 5 مرات، بالإضافة لـ4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد بكأس ملك إسبانيا.

ويستعد كروس لخوض آخر مباراتين رسميتين في مسيرته مع ريال مدريد، حيث يلعب ضد ريال بيتيس، السبت القادم في المرحلة الختامية للدوري الإسباني، قبل أن يواجه دورتموند في نهائي دوري الأبطال في الأول من الشهر القادم على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات أوقعت المنتخب الألماني في المجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا 2024، برفقة منتخبات أسكتلندا والمجر وسويسرا.