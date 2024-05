الأرجنتيني بوتشيتينو يرحل عن تشلسي بالتراضي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد أقل من 11 شهرا على توليه المنصب.

وأوضح "البلوز" أن قراره جاء بالتراضي بين الطرفين بعدما أنهى الفريق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

وجاء قرار إقالة بوتشيتينو (52 عاما) بعد مراجعة داخلية شاملة لمحصلة موسم 2023-2024، وقضى بوتشيتينو موسما واحدا في تدريب تشلسي، لكن مسيرته لم يحالفها النجاح حيث فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي.

وإلى جانب إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز السادس خسر تشلسي نهائي كأس رابطة المحترفين وخرج من المربع الذهبي لكأس الاتحاد.

وتولى بوتشيتينو المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي المسؤولية في ستامفورد بريدج نهاية الموسم الماضي بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل ثم غراهام بوتر في العام الأول لاستحواذ الملياردير الأميركي تود بولي ومجموعة "كليرليك كابيتال" على النادي.

وعقب انتقال ملكية تشلسي أنفق الملاك الجدد أكثر من مليار دولار على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، لكن ذلك لم يترجم إلى نجاح على أرض الواقع.

وتوج بوتشيتينو بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان، لكنه عجز عن تحقيق أي لقب مع الأندية الإنجليزية الثلاثة التي أشرف على تدريبها، وهي تشلسي وتوتنهام وساوثهامبتون.

وقاد بوتشيتينو نادي تشلسي في 51 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 27 منها، فيما تعادل في 10، وخسر في 14 مواجهة، وسجل هجوم الفريق تحت قيادته 100 هدف، فيما تلقت شباكه 72 هدفا.

🔵👋🏻 Mauricio Pochettino: “Thank you to Chelsea ownership group and Sporting Directors for the opportunity to be part of this football club's history”.

“The Club is now well positioned to keep moving forward in the Premier League and Europe in the years to come”. pic.twitter.com/8QpfS5oyeZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024