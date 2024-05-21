رونالدو يقود تشكيلة البرتغال في يورو 2024 للمرة الـ11 في بطولة كبرى

تقدّم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) الشهر المقبل، ليخوض ابن الـ39 عاما بطولته الـ11 الكبرى مع بلاده، بعد استدعاء المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز 26 لاعباً اليوم الثلاثاء.

وبعد 20 عاما من أوّل بطولة كبرى له بكأس أوروبا 2004 على أرضه و8 سنوات على تتويجه باللقب القاري عام 2016، يستعد أفضل لاعب في العالم 5 مرات والمحترف حاليا مع النصر السعودي، لخوض بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي بعدد المباريات الدولية (2016) والأهداف الدولية (128).

Orgulhoso por voltar a representar Portugal no Euro. Vamos com tudo! #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/48D7P6mYac — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2024

ولم تكن هناك مفاجآت في قائمة مارتينيز -الذي درّب منتخب بلجيكا بين 2016 و2022- فغاب الجناح رافايل غيريرو بسبب الإصابة، وضمّ المدرب الجناحَ الشاب فرانسيسكو كونسيساو (21 عاماً) الذي يلعب في بورتو تحت إشراف والده النجم الدولي السابق سيرجيو.

وبعد انتقاله إلى النصر عقب مونديال 2022 حيث ودّع من ربع النهائي أمام المغرب (0-1) بقي رونالدو عنصراً ضرورياً ضمن تشكيلة مارتينيز الذي خلف فرناندو سانتوش وقاد "سيليساو داس كيناس" بسهولة فائقة ضمن التصفيات حيث فاز بجميع مبارياته العشر مسجلاً 36 هدفاً مقابل اثنين في شباكه، ضمن مجموعة عادية تقدّم فيها على وصيفته سلوفاكيا.

وكان رونالدو (نجم ريال مدريد الإسباني السابق) أفضل هدّاف لبلاده في التصفيات مع 10 أهداف في 9 مباريات.

واعتبر مارتينيز أن رونالدو "الذي سجّل 42 هدفاً في 41 مباراة مع فريقه" -الذي حلّ وصيفاً للهلال بالدوري المحلي- لا يزال يقدّم "جودة أمام المرمى نقدّرها كثيراً ونحتاج إليها".

وقبل مواجهة التشيك وتركيا وجورجيا بالمجموعة السادسة ضمن النهائيات القارية في نهائيات ألمانيا المقرّرة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين، تخوض البرتغال مباريات تحضيرية ضد فنلندا وكرواتيا وأيرلندا.

وإلى جانب رونالدو، اختار مارتينيز لاعبين آخرين من الدوري السعودي هما لاعبا الوسط روبن نيفيز (الهلال) وأوتافيو مونتيرو (النصر).

كما استدعى النجوم: فيتينيا وبرونو فرنانديز ورافايل لياو وجواو فيليكس وبرناردو سيلفا.

وكان من اللافت الاستدعاء المستمر لقلب الدفاع بيبي البالغ 41 عاماً، نظراً "لدوره الهام في غرف الملابس" بحسب ما شرح مارتينيز.

وسيحرس المرمى ديوغو كوشتا بمعاونة البديلين روي باتريسيو وجوزيه سا.

وفي ما يلي قائمة منتخب البرتغال في يورو 2024:

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

الدفاع: أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا، نونو منديز (سان جيرمان الفرنسي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر)، روبن نيفيز (الهلال)، فيتينيا (سان جيرمان).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، غونسالو راموس (سان جيرمان)، جواو فيليكس (برشلونة)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي).