رونالدو يقود تشكيلة البرتغال في يورو 2024 للمرة الـ11 في بطولة كبرى

تقدّم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) الشهر المقبل، ليخوض ابن الـ39 عاما بطولته الـ11 الكبرى مع بلاده، بعد استدعاء المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز 26 لاعباً اليوم الثلاثاء.

وبعد 20 عاما من أوّل بطولة كبرى له بكأس أوروبا 2004 على أرضه و8 سنوات على تتويجه باللقب القاري عام 2016، يستعد أفضل لاعب في العالم 5 مرات والمحترف حاليا مع النصر السعودي، لخوض بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي بعدد المباريات الدولية (2016) والأهداف الدولية (128).

Orgulhoso por voltar a representar Portugal no Euro. Vamos com tudo! #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/48D7P6mYac — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2024

ولم تشهد قائمة المدرب مارتينيز الذي درّب منتخب بلجيكا بين 2016 و2022، مفاجآت، فغاب الجناح رافايل غيريرو بسبب الإصابة، وضمّ الجناح الشاب فرانسيسكو كونسيساو (21 عاماً) الذي يلعب في بورتو تحت إشراف والده النجم الدولي السابق سيرجيو.

وبعد انتقاله إلى نادي النصر عقب مونديال 2022 حيث ودّع من ربع النهائي أمام المغرب (0-1)، بقي رونالدو عنصراً ضرورياً ضمن تشكيلة مارتينيز الذي خلف فرناندو سانتوش وقاد "سيليساو داس كيناس" بسهولة فائقة ضمن التصفيات حيث فاز بجميع مبارياته العشر مسجلاً 36 هدفاً مقابل اثنين في شباكه، ضمن مجموعة عادية تقدّم فيها على وصيفته سلوفاكيا.

وكان رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، أفضل هدّاف لبلاده في التصفيات مع عشرة أهداف في تسع مباريات.

واعتبر مارتينيز أن رونالدو "الذي سجّل 42 هدفاً في 41 مباراة مع فريقه" الذي حلّ وصيفاً للهلال في الدوري المحلي، لا يزال يقدّم "جودة أمام المرمى نقدّرها كثيراً ونحتاج إليها".

وقبل مواجهة تشيكيا، تركيا وجورجيا في المجموعة السادسة ضمن النهائيات القارية في نهائيات ألمانيا المقرّرة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليوتموز المقبلين، تخوض البرتغال مباريات تحضيرية ضد فنلندا، كرواتيا وإيرلندا.

وإلى جانب رونالدو، اختار مارتينيز لاعبين آخرين من الدوري السعودي هما لاعبا الوسط روبن نيفيز (الهلال) وأوتافيو مونتيرو (النصر).

كما استدعى النجوم فيتينيا، برونو فرنانديز، رافايل لياو، جواو فيليكس وبرناردو سيلفا.

واللافت الاستدعاء المستمر لقلب الدفاع بيبي البالغ 41 عاماً، نظراً "لدوره الهام في غرف الملابس" بحسب ما شرح مارتينيز.

وسيحرس المرمى ديوغو كوشتا بمعاونة البديلين روي باتريسيو وجوزيه سا.

وفي ما يلي قائمة منتخب البرتغال في يورو 2024:

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

الدفاع: أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي).