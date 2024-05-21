10 صور تلخص مسيرة عقد من الزمن أمضاه كروس مع ريال مدريد

لا يختلف اثنان أن الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم وباعتزاله اللعب نهائيا بعد يورو 2024، ستفتقد الساحرة المستديرة أحد سحرتها الذين متعوا الجماهير لسنوات.

فالدولي الألماني ومنذ انضمامه لريال مدريد موسم 2014-2015، لم تنزل نسبة دقة تمريراته عن 92%، حتى قال عنه الألماني يواكيم لوف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا إنه "اللاعب الحاسم الذي يثق به زملاؤه ويُقدّم أداءً جيداً دائماً بكفاءة، ولا يرتكب العديد من الأخطاء".

وكتب كروس بعد إعلانه اعتزاله أنه "في 17يوليو/تموز 2014 -يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي كلاعب كرة قدم، وكشخص- كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل".

وعلى حسابه الرسمي في إنستغرام، نشر كروس -الذي فاز بـ22 لقباً وخاض 463 مباراة بقميص الميرينغي- 10 صورة تلخص السنوات العشر في قلعة "البرنابيو":

بعد فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف في نهائي 2022.

كروس وبيريس رئيس ريال مدريد، يوم تقديم الألماني لاعبا للملكي في 17 يوليو/تموز 2014.

قميص الرقم "8" الذي ارتداه كروس طيلة عقد من الزمن مع ريال مدريد

كل الكاميرات والعيون على توني كروس بعد تتويج الملكي بلقبه الـ12 والثاني تواليا في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على يوفنتوس 4-1 في نهائي نسخة 2017 من المسابقة القارية الأم ولعبت على ملعب الألفية في مدينة كارديف عاصمة ويلز.

توني كروس ونجله خلال رحلة العودة إلى مدريد بعد التتويج بلقب دوري الأبطال.

كروس كانت علاقته ممتازة مع جماهير ريال مدريد

كروس والكرة صديقان مقربان يفترقان بعد يورو 2024

كروس وعائلته على أرضية ملعب "البرنابيو"، وقد تكون الصورة الأخيرة له مع أبنائه في معقل الملكي.

"هلا مدريد".. الشعار الذي رافق كروس 10