موعد مباراة باير ليفركوزن ضد أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يتطلع باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، لمواصلة كتابة التاريخ والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه فريق أتلانتا الإيطالي غدا الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تبدأ المباراة غدا الأربعاء الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (22:00) على ملعب أفيفا في أيرلندا ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة ستيفان كوفاكس.

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ليفركوزن "الفريق الذي لا يفوز أبدا" بطلا للبوندسليغا

حقق ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو إنجازا رائعا بتتويجه بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه من دون تلقي أي هزيمة بالدوري، حيث تفوق على شتوتغارت صاحب المركز الثاني بفارق 17 نقطة.

وخلال هذا الموسم خاض ليفركوزن 51 مباراة بكافة البطولات ولم يتلق أي هزيمة.

ولفترة طويلة، كان يتم وصف فريق ليفركوزن الذي حل وصيفا في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002 بلقب "نيفركوزن" (أي الفريق الذي لا يفوز أبدا). لكن هذا العام، تمكن الفريق من تغيير هذا الاسم إلى "نيفر لوزن" (الفريق الذي لا يخسر أبدا) بعد فوزه بلقب البوندسليغا وتأهله لنهائي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وعندما تولى ألونسو قيادة الفريق، الذي كان يصارع في النصف السفلي من جدول الترتيب قبل أقل من عامين، شهد النادي تحولا جذريا ووصل إلى القمة، حيث أطاح بجميع منافسيه في دوري الدرجة الأولى الألماني، وفاز على أوغسبورغ الأسبوع الماضي لينهي الدوري من دون خسارة.

بفضل هجومه القوي سجل الفريق 135 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما لم يستقبل سوى 39 هدفا. ومع ذلك، لا يزال بإمكان ليفركوزن أن يزيد من تألقه في هذا الموسم التاريخي.

ويتطلع ليفركوزن للتتويج بلقبه الأوروبي الثاني، بعد كأس الاتحاد الأوروبي 1988، وإذا نجح الفريق في الفوز على أتلانتا فستكون الثلاثية في متناول اليد عندما يواجه ألونسو ورفاقه فريق كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا بعد 3 أيام.

أتلانتا يسعى للقب الأول

وسيسعى فريق أتلانتا، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي الدوري الأوروبي، للتتويج باللقب ومصالحة جماهيره بعدما فشل في التتويج بلقب كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام يوفنتوس.

وكانت آخر مواجهة جمعت أتلانتا وليفركوزن في الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022 ، حيث فاز أتلانتا 3-2 على أرضه قبل أن يخسر بهدف نظيف بعد أسبوع في ألمانيا.

وبإمكان أتلانتا أن يحلم بالتتويج باللقب الأوروبي لأول مرة لا سيما أنه تمكن من إقصاء فرق كبيرة، حيث تصدر الفريق مجموعته في دور المجموعات، ثم أقصى فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي في دور الـ16، قبل أن يخرج ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، ثم أطاح بمارسيليا الفرنسي من الدور قبل النهائي.

وأصبح فريق أتلانتا الفريق الإيطالي الـ11 الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وبإمكانه أن يصبح أول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي، حال فوزه في مباراة الغد.