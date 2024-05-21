موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فريق الطائي، الخميس المقبل على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ33 من المسابقة.

وحسم الهلال (90 نقطة) لقب الدوري قبل جولتين، لكنه يسعى لإنهاء الموسم دون هزيمة.

ويسعى الطائي الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، لتجنب الهبوط، حيث إنه أحد الفرق المهددة.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس الموافق 23 مايو/أيار الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تمتلك شركة قنوات الرياضة السعودية "إس إس سي" (SSC) الحقوق الحصرية للدوري السعودي للمحترفين، وستبث المباراة، عبر قناة "إس إس سي إتش دي" (SSC HD).

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.