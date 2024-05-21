موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
يستضيف الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فريق الطائي، الخميس المقبل على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ33 من المسابقة.
وحسم الهلال (90 نقطة) لقب الدوري قبل جولتين، لكنه يسعى لإنهاء الموسم دون هزيمة.
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ويسعى الطائي الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، لتجنب الهبوط، حيث إنه أحد الفرق المهددة.
المهارات: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
الرّوقان: 💯
مينساه.. صاحب أجمل هدف في الجولة الـ32 🤩@tai1381 | #yallaRSLhttps://t.co/U2EWjROxHm pic.twitter.com/YOpnegEBy4
— دوري روشن السعودي (@SPL) May 20, 2024
موعد مباراة الهلال ضد الطائي والقنوات الناقلة
تقام المباراة الخميس الموافق 23 مايو/أيار الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
تمتلك شركة قنوات الرياضة السعودية "إس إس سي" (SSC) الحقوق الحصرية للدوري السعودي للمحترفين، وستبث المباراة، عبر قناة "إس إس سي إتش دي" (SSC HD).
كما يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.