موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي المصري ضيفه الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا -السبت المقبل- على ملعب القاهرة الدولي.

تقام المباراة وسط حضور جماهيري كبير للفريق الأحمر، من أجل حصد النجمة الـ12 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي، التي أقيمت السبت الماضى على ملعب رادس في تونس، بالتعادل دون أهداف.

ويحتاج الأهلي في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب الـ12 لدوري أبطال أفريقيا، في حين يحتاج الترجي إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الخامس في البطولة القارية.

وقد تأهل الأهلي (بطل الموسم الماضي) والترجي إلى النهائي، بعد فوز الفريق المصري على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-صفر، وفوز الفريق التونسي على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-صفر الجمعة في إياب نصف النهائي.

إمام عاشور يطلق تصويبة أرضية زاحفة ذهبت بشكل مباغت إلى خارج الملعب بالقرب من مرمى الحارس مميش.#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_الأهلي pic.twitter.com/B9UWzdGNYN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2024

وحسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة تواليا والـ17 في تاريخه، بفضل 3 أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (الدقيقة 68)، والفلسطيني وسام أبو علي (الدقيقة 83)، وأكرم توفيق (الدقيقة 90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (الدقيقة 57).

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة، ممثلا ثالثا للكرة الأفريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

أهداف حاسمة ساهمت في صعود الترجي للنهائي ⚽ إليكم بعض من أفضل أهداف الفريق التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023/24 👏#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/CWdCBcK3w8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 15, 2024

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

تقام المباراة، السبت المقبل، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة (18:00) بتوقيت تونس.

أهداف رائعة ساهمت في صعود الأهلي للنهائي 👊 إليكم بعض من أفضل أهداف الفريق المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023/24 👏#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/iOXzhw3rhK — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 17, 2024

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تخصص للمباراة استوديو تحليليا خاصا.

كما تمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة الكونغولي جون جاك ندالا.