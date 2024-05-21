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موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الترجي التونسي ضيفه الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.
21/5/2024

يواجه الأهلي المصري ضيفه الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا -السبت المقبل- على ملعب القاهرة الدولي.

تقام المباراة وسط حضور جماهيري كبير للفريق الأحمر، من أجل حصد النجمة الـ12 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقد انتهت مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي، التي أقيمت السبت الماضى على ملعب رادس في تونس، بالتعادل دون أهداف.

ويحتاج الأهلي في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة لحصد اللقب الـ12 لدوري أبطال أفريقيا، في حين يحتاج الترجي إلى التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الخامس في البطولة القارية.

وقد تأهل الأهلي (بطل الموسم الماضي) والترجي إلى النهائي، بعد فوز الفريق المصري على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 3-صفر، وفوز الفريق التونسي على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-صفر الجمعة في إياب نصف النهائي.

وحسم الأهلي خوضه النهائي للمرة الخامسة تواليا والـ17 في تاريخه، بفضل 3 أهداف سجلها في الشوط الثاني عبر محمد عبد المنعم (الدقيقة 68)، والفلسطيني وسام أبو علي (الدقيقة 83)، وأكرم توفيق (الدقيقة 90+12).

وفي بريتوريا وبعد مباراة توقفت قرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، جدد الترجي تفوقه على ماميلودي صنداونز بفضل هدف للشاب رائد بوشنيبة (الدقيقة 57).

وسيخوض الترجي بهذا التأهل كأس العالم للأندية 2025 بصيغتها الجديدة، ممثلا ثالثا للكرة الأفريقية بعد الأهلي والوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

تقام المباراة، السبت المقبل، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة (18:00) بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تخصص للمباراة استوديو تحليليا خاصا.

كما تمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة الكونغولي جون جاك ندالا.

المصدر : الجزيرة