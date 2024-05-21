رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

صلاح: نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل (رويترز)
21/5/2024

كثيرة هي الشائعات التي تحدثت عن أن النجم المصري محمد صلاح راحل عن ليفربول الصيف المقبل وحتى ذهبت وسائل إعلام إلى تحديد وجهته المستقبلية وخاصة بعد السجال الأخير مع يورغن كلوب الذي رحل عن تدريب الفريق.

ولكن قائد منتخب مصر لجأ إلى حساباته وصفحاته في مواقع التواصل ليحسم الجدل ويؤكد وجهته المستقبلية.

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وكتب صلاح منشورا أرفقه بصورته من أخر مباراة للريدز هذا الموسم ضد وولفرهابتون، "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وختم موجها رسالته لجماهير ليفربول أن "جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وبهذا المنشور يكون  صلاح نفى كل الشائعات والأقاويل بشأن مستقبله وأكد بقاءه الموسم المقبل في قلعة "أنفيلد".

يذكر أن صلاح (31 عاما) -الذي انضم إلى ليفربول عام 2017- ينتهي عقده صيف 2025.

وقد يخسر "الليفر" نجم الفريق الأول والبالغ قيمته السوقية 65 مليون يورو مجانا الصيف المقبل، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تمديد العقد.

المصدر : الجزيرة