سورلوث هداف الليغا.. عملاق نرويجي دك مرمى ريال مدريد برباعية

بدا ريال مدريد وكأنه حسم مواجهته ضد فياريال في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني في شوطها الأول، بعدما أنهاه متقدما 4-1، لكن النرويجي ألكسندر سورلوث أعاد الغواصات الصفراء إلى اللقاء بإحرازه 3 أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني قفز بها إلى صدارة هدافي الليغا.

وتقدم النادي الملكي على فياريال في الشوط الأول بأهداف للتركي الشاب أردا غولر في الدقيقتين 14 و45+2، وخوسيلو في الدقيقة 30، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 40، في مقابل هدف لسورلوث بكرة رأسية في الدقيقة 39.

وفي مستهل الشوط الثاني، زادت شهية النرويجي التهديفية ونجح في هز شباك أندري لونين في 8 دقائق فقط (48 و53 و56)، ليكمل الـ"سوبر هاتريك"، ويتربع على صدارة ترتيب الهدافين بـ23 هدفا، بفارق هدفين عن الأوكراني أرتك دوبياك هداف جيرونا، و3 أهداف عن الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد.

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سوبر هاتريك سورلوث كان استثنائياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خاصة وأنّه أتى على حساب ريال مدريد المتوّج بلقب الدوري الإسباني. هل تتوقع انتقال متصدر هدافي الدوري الإسباني إلى فريق آخر في المستقبل؟#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد #فياريال pic.twitter.com/KtRRMqAVT7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2024

ويتمتع ألكسندر سورلوث بقدرات رائعة على تسجيل الأهداف أكسبته شهرة عالمية منذ ظهوره الأول، لكن أهدافه في مرمى الريال وضعته تحت الأضواء، إذ لم ينجح سوى عدد من اللاعبين في هز شباك الريال برباعية.

وكان فالنتين كاستيلانوس لاعب جيرونا أول لاعب على الإطلاق يسجل "سوبر هاتريك" ضد ريال مدريد في القرن الـ21 خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتعود آخر مرة سجل فيها لاعب 4 أهداف بمرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى عام 1947، أي قبل 77 عاما، وذلك عن طريق إستيبان إتشيفاريا مهاجم أوفيدو خلال مباراة فاز بها فريقه بنتيجة 7-1.

وسورلوث مهاجم فتاك يعرف طريق المرمى وصاحب حس تهديفي عال، إذ سبق أن هز شباك فريق ساربسبورغ، في الدوري النرويجي، 6 مرات حين كان يلعب في صفوف نادي بودو غليمت (14 هدفا)، وطرابزون سبور التركي (24 هدفا)، ثم لاحقا مع ريال سوسيداد (24 هدفا).

كما توج سورلوث بجائزة أفضل هداف أجنبي خلال عام واحد في الدوري التركي، بتسجيله 29 هدفا (في مختلف المنافسات)، ونال جائزة فردية باختياره أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر يناير/كانون الثاني 2023.

Alexander Sørloth pisze futbolową wersję "W 80 dni dookoła świata": 🇧🇻 Rosenborg

🇧🇻 Bodø/Glimt

🇳🇱 Groningen

🇩🇰 Midtjylland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

🇧🇪 Gent

🇹🇷 Trabzonspor

🇩🇪 Lipsk

🇪🇸 Real Sociedad

🇪🇸 Villarreal 10 lat kariery, 10 klubów z ośmiu krajów. Co pozwiedzał to jego. pic.twitter.com/OKa3uGwKzm — Maciej Szełęga (@SzelegaMaciek) July 26, 2023

مسيرته وبداياته

ينحدر سورلوث من عائلة رياضية، فوالده جوران سورلوث كان لاعب كرة قدم، لعب لروزنبورغ والمنتخب النرويجي. ووالدته هيلديغون روتن كانت بطلة في كرة اليد.

وكان أليكس مهتما بالتزلج على الجليد وكرة اليد، لكنه احترف كرة القدم وزاد شغفه بها بفضل دعم أسرته.

بدأ اللاعب (28 عاما) اللعب في سن المراهقة، وأصبح أحد أبرز اللاعبين في بلاده، وأكسبته مهاراته في هز الشباك ألقاب "ملك الشمال" و"هالاند الجديد" بسبب الشبه بينهما في المهارات والطول الفارع.

انضم مبكرا إلى أكاديمية روزنبورغ لتطوير مهاراته في كرة القدم قبل أن يلعب للفريق الأول في 2013.

⌛️ 2012-13, The NextGen Series. ⚽️ Alexander Sörloth'un (@Asorloth) Rosenborg forması ile Inter ve Liverpool'a attığı goller. #AlexanderSörloth pic.twitter.com/nsQeL243wa — Eskiden Futbol (@EskidenFutbol) February 22, 2020

لعب لاحقا على سبيل الإعارة لنادي بودوغليمت، قبل أن يلتحق بنادي غرونينغن الهولندي عام 2015 بعقد لمدة 4 سنوات.

وعام 2017، وقع أليكس مع "إف سي ميدتغيلاند" النرويجي، قبل انتقاله عام 2019 إلى كريستال بالاس الإنجليزي.

وبعد فترة محبطة مع الفريق الإنجليزي استمرت حتى عام 2020، قرر الانتقال إلى غينت البلجيكي (على سبيل الإعارة)، ثم بعدها إلى طرابزون سبور التركي (على سبيل الإعارة) حيث سجل في موسمه الأول 24 هدفا في 34 مباراة ليطلق عليه مشجعو النادي "مالك الشمال".

İşte o beğenmediğiniz sırf trabzonda oynadı diye Beşiktaş'a gelmesin dediğiniz Alexander Sörloth Real Madrid'e 4 gol atarak takımına beraberliği getirdi. Şimdi istesek de alamayız… pic.twitter.com/EJy82hIVkf — Wastie (@WastieMontage) May 19, 2024

وغادر سورلوث النادي التركي عام 2021 لينضم إلى لايبزيغ الألماني، حيث خاض معه 30 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

التألق في الليغا

وبين 2021-2023، لعب سورلوث لريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة وأبان عن مستويات كبيرة حيث سجل 24 هدفا، جعلت فياريال يسارع للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بشكل نهائي من لايبزيغ مقابل 10 ملايين يورو.

وسرعان ما توهج سورلوث بقميص "الغواصات"، وخلال 33 مباراة لعبها في الليغا، سجل 23 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

👑 LaLiga gol krallığı zirvesinde bir kuzeyli: Alexander Sörloth 📊 Villarreal formasıyla son maçında Real Madrid'e 4 gol atan Norveçli, ligde bu sezon 33 maçta 23 gol 6 asist üretti. pic.twitter.com/qTfSTuEr2c — gdhspor (@gdh_spor) May 21, 2024

6 – Alexander Sørloth is the Villarreal's player who has scored the most headed goals in a LaLiga season (6) since, at least, the 2003/04. Rise. pic.twitter.com/cKACgHOOPi — OptaJose (@OptaJose) May 19, 2024

وفي رصيد سورلوث 18 هدفا مع منتخب بلاده، أحرزها خلال 53 مباراة.

ورغم كل هذه القدرات ومزاملته لإيرلينغ هالاند وخلفهما مارتين أوديغارد قائد أرسنال، فإن المنتخب أخفق في التأهل إلى يورو 2024، وتأمل الجماهير النرويجية أن يقود هذا الثلاثي "الفايكينغ" إلى المجد الكروي قاريا وعالميا.