حقائق يجب معرفتها عن الهولندي سلوت المدرب الجديد لليفربول

يُعرف المدرب السابق لفينورد الهولندي آرنه سلوت، الذي عيَّنه ليفربول الإنجليزي مدربا اليوم الاثنين، بأنه قائد متحمس يحصل على أقصى استفادة من لاعبه ويطالب بأخلاقيات عمل قوية.

وكان سلوت مهاجمًا بارعا يتمتع بتمريرات حاسمة، لدرجة أن لديه حركة سُمّيَت باسمه.

View this post on Instagram

انضم سلوت إلى فريق بيك تسفوله بصفة مهاجم في عمر 17 عامًا، وكان معروفًا بأسلوبه الفني أكثر من ركضه. وقال مدربه السابق يان إيفرسه إن "الكثير من الناس يعتقدون أن آرنه كان كسولًا وباردًا، لكن هذا لم يكن صحيحًا".

Welcome to Liverpool Arne Slot! Tough act to follow, I'm sure you're up for the challenge, best wishes Arne la!💪 pic.twitter.com/8Y6a1K0lvl

وتستخدم كلمتا "حريري وراقٍ" غالبًا لوصف أسلوب لعبه، ولا يزال فريق بيك تسفوله يستخدم "تمريرة آرنه سلوت"، حسب زميله السابق برام فان بولن.

وتمريرة آرنه سلوت عبارة عن لمسة من المهاجم وظهره للمرمى مما يؤدي إلى تشتيت الدفاع وتحرير الجناح للركض بالكرة.

عندما ارتبط اسم سلوت بليفربول، شارك مشجعو "الريدز"، الذين بحثوا عن مفاتيح أسلوب مدربهم المستقبلي، على نطاق واسع حديثه إلى لاعبي الفريق بعد فوز تاريخي على أياكس أمستردام في عقر دار الأخير.

إذ قال إن "السبب وراء وصولنا إلى ما نحن فيه اليوم هو أنكم تعملون بجهد كل يوم. وهذا هو السبب وراء قدرتكم على الفوز على هذا الفريق في ملعبه، دون وجود جماهيرنا هنا".

‘We have a bigger goal this season…’ #TheBestMemories pic.twitter.com/1bvTwjJbxz

وأضاف -وسط هتافات لاعبي الفريق- "مجرد فوز كبير، لكن لدينا هدف أكبر هذا الموسم من الفوز للمرة الأولى منذ 17 عاما في أمستردام".

لم يكن ليفربول أول نادٍ في البريميرليغ يُظهر اهتمامًا بسلوت. كان مرتبطًا بشكل كبير بتوتنهام خلال بحثه عن خليفة للإيطالي أنتونيو كونتي في مايو/أيار 2023.

وبينما كان توتنهام على وشك إبرام الصفقة، انسحب سلوت فجأة، ووقّع عقدًا جديدا بدلاً من ذلك مع فينورد روتردام.

وقال الهولندي في ذلك الوقت "العامل الحاسم كان اللعب في دوري أبطال أوروبا.. واقع أنني أقضي وقتًا ممتعا وأنني قادر على البناء على الموسمين الماضيين".

وبدأت حملة فينورد في دوري أبطال أوروبا بقوة بفوزه على ضيفه سلتيك الأسكتلندي 2-0، لكنّ هزيمتين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني حسمتا مصيره، واحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

أطلقت الصحافة البريطانية سلفًا على سلوت لقب "غوارديولا الهولندي" بسبب أسلوبه الهجومي والضغط العالي الذي يحبه مشجعو فينورد.

وفي عدة مقابلات صحفية، أشار إلى غوارديولا باعتباره قدوة له، حيث قال العام الماضي "يبدو اللاعبون دائمًا في حالة جيدة جدًا تحت قيادته، ويبدو اللاعبون أنفسهم أسوأ مع المدربين قبله وبعده".

Arne Slot will become the first Dutch manager in Liverpool's 131-year history. 🇳🇱

During his three seasons in charge of Feyenoord, his side ranked first in the Eredivisie for:

◉ Most shots

◉ Most high turnovers

◉ Most possession won final ⅓

◉ Most points gained from… pic.twitter.com/Au1bprYqBs

— Squawka (@Squawka) May 20, 2024