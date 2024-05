الفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز

كشفت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد عن آخر ثالث فريق غادر منافسات البريميرليغ إلى دوري الدرجة الأولى.

وهبط لوتون تاون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب) عقب خسارته أمام ضيفه فولهام 4-2 الأحد ضمن منافسات الجولة الـ38 الأخيرة.

وتجمد رصيد لوتون تاون عند 26 نقطة في المركز الـ18 بفارق 4 نقاط خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17 والذي فاز في الجولة ذاتها على بيرنلي 2-1.

Defeat in a six-goal thriller on the final day. pic.twitter.com/4kQBw1rCkE

كما غادر بيرنلي دوري الأضواء بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه توتنهام 1-2 في الجولة الـ37.

وحلّ بيرنلي في المركز الـ19 برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن نوتنغهام فورست، الذي حقق رقما قياسيا سلبيا يتمثل في حصد أقل عدد من النقاط كان كافيا للبقاء في الدوري الممتاز.

وأنهى نوتنغهام، الذي عوقب بخصم 4 نقاط من رصيده بتهمة انتهاك قواعد الربح والاستدامة، الموسم في المركز الـ17 برصيد 32 نقطة، وبفارق 6 نقاط أمام لوتون صاحب أقرب مراكز الهبوط، بينما أنهى بيرنلي الموسم في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

وحسم نوتنغهام البقاء بأقل عدد إجمالي من النقاط لفريق يفلت من الهبوط في حقبة الدوري الممتاز، إذ حطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم وست بروميتش ألبيون الذي أفلت من الهبوط في موسم 2004-2005 بعد أن حصد 34 نقطة.

Thank you, Blades, for standing by us through thick and thin. We’ll come back stronger. ⚔️❤️ pic.twitter.com/c9Y9o4bXjH

— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 19, 2024