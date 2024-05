رغم مشاركتهم مع سيتي.. حرمان 4 لاعبين من ميداليات التتويج بالبريميرليغ

بناء على لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد يحرم 4 لاعبين من فريق مانشستر سيتي -الذي توج بلقب البطولة يوم الأحد- من نيل الميداليات الذهبية للبريميرليغ، على الرغم من مشاركتهم مع سيتي هذا الموسم.

وفاز السيتي بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز -وهو أول فريق إنجليزي يفعل ذلك في تاريخ البريميرليغ- بفوزه في اليوم الأخير على وست هام في ملعب الاتحاد.

وحصل لاعبو السيتي على ميداليات الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث منح الدوري الإنجليزي 40 ميدالية لفريق بيب غوارديولا.

وتختلف شروط منح اللاعبين الميداليات من دوري لآخر، كما تختلف أشكالها وأنواعها، ولا تقتصر الميداليات على اللاعبين فقط، بل تُوزع على الطاقم الفني والمسؤولين، بحسب ما يراه النادي.

القاعدة المعمول بها هي أن كل لاعب لعب 5 مباريات على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز يحق له الحصول على ميدالية.

من موسم 1992-1993 إلى 2011-2012، كان على اللاعبين من الفرق الفائزة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في 10 مباريات في الدوري الممتاز (بما في ذلك الظهور كبديل) من أجل الحصول على ميدالية.

وفي موسم 2012-2013 قرر البريميرليغ تغيير ذلك، حيث يلزم اللاعب الآن المشاركة فعليا في 5 مباريات، وليس مجرد الوجود في قائمة المباراة وعلى مقاعد البدلاء، حتى ينال الميدالية الرسمية لبطل المسابقة.

وشارك ما مجموعه 21 لاعبًا من لاعبي "السيتزن" في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مما يعني أن السيتي سيكون لديه 19 ميدالية سيتم تقاسمها بين المدرب وأعضاء الفريق الآخرين.

يمكن للأندية إرسال طلب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على المزيد من الميداليات، ولكن لن يتم قبول ذلك إلا إذا شارك 39 لاعبًا أو أكثر في 5 مباريات أو أكثر.

Congratulations to Manchester City for being Champions of the Premier League. pic.twitter.com/wy6doCFaci

— Cole Palmer (@ColePalmer_0) May 19, 2024