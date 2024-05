هل تجبر الضفادع منتخب إنجلترا لتغيير مكان إقامته في يورو 2024؟

قد لا يهنأ لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم بالهدوء والنوم والتركيز بمقر إقامتهم في ألمانيا أثناء المشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بسبب أصوات الضفادع المنتشرة حول فندقهم.

وتعيش مجموعة من البرمائيات بالقرب من منتجع فايمارر لاند غولف أند سبا في بلانكينهاين بألمانيا، حيث سيقيم هاري كين وزملاؤه.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نزلاء الفندق الذين أقاموا فيه الأسبوع الماضي قالوا إنه من المستحيل النوم بشكل جيد، بسبب أصوات الضفادع أثناء الليل.

وكتب زوجان ألمانيان في مراجعة لموقع "بوكينغ" "أصوات الضفادع في البرك عالية جدا. لا يمكنك النوم جيدا إلا بإغلاق النافذة".

وتنشط الضفادع بشكل رئيسي في الليل، قرب البحيرة على بعد 30 مترا فقط من الفندق، وتعيش بشكل رئيسي في العشب والغابات بالقرب من المنتجع.

أصوات الضفادع أثناء الليل قد تسبب الإزعاج للاعبين، مما يمثل صداعا للمدرب غاريث ساوثغيت والاتحاد الإنجليزي.

