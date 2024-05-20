هل تجبر الضفادع منتخب إنجلترا لتغيير مكان إقامته في يورو 2024؟

قد لا يهنأ لاعبو منتخب إنجلترا لكرة القدم بالهدوء والنوم والتركيز بمقر إقامتهم في ألمانيا أثناء المشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بسبب أصوات الضفادع المنتشرة حول فندقهم.

وتعيش مجموعة من البرمائيات بالقرب من منتجع فايمارر لاند غولف أند سبا في بلانكينهاين بألمانيا، حيث سيقيم هاري كين وزملاؤه.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نزلاء الفندق الذين أقاموا فيه الأسبوع الماضي قالوا إنه من المستحيل النوم بشكل جيد، بسبب أصوات الضفادع أثناء الليل.

وكتب زوجان ألمانيان في مراجعة لموقع "بوكينغ" "أصوات الضفادع في البرك عالية جدا. لا يمكنك النوم جيدا إلا بإغلاق النافذة".

وتنشط الضفادع بشكل رئيسي في الليل، قرب البحيرة على بعد 30 مترا فقط من الفندق، وتعيش بشكل رئيسي في العشب والغابات بالقرب من المنتجع.

أصوات الضفادع أثناء الليل قد تسبب الإزعاج للاعبين، مما يمثل صداعا للمدرب غاريث ساوثغيت والاتحاد الإنجليزي.

18th green on the Feininger Course adjacent to the clubhouse at Spa & Golf Resort Weimarer Land – during @TrevDNorris recent agronomy visit.

#Agronomy pic.twitter.com/ckrEXSEg1c — Turfgrass® (@TurfgrassC) April 2, 2019

وقال مصدر مقرب من المنتخب "هذا هو آخر شيء يحتاجه الاتحاد الإنجليزي. إنهم يريدون أجواء هادئة للاعبين لتقديم مستويات أفضل في البطولة".

وقال خبراء الحياة البرية إن هناك عددا كبيرا من الضفادع في منطقة الفندق بفايمار شرق ألمانيا، التي تضم "نافورة الضفادع" الشهيرة في عاصمة المنطقة.

ويفتخر منتجع "فايمارر لاند"، الذي يعتبر نفسه وجهة طبيعية، بموقعه في "حقل ساحر ومناظر طبيعية للغابات".

وتعد الإقامة وسط الطبيعة مع الضفادع جزءا من تجربة الإقامة.

ويقع منتجع بلانكينهاين على بعد نحو 90 دقيقة من مدينة لايبزغ، ويضم الملعب الوحيد في شرق ألمانيا ضمن الملاعب المضيفة لبطولة أمم أوروبا المقبلة، التي تقام بألمانيا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024، لكن يتعين على الفريق السفر لمسافة أبعد لخوض مبارياته في مرحلة المجموعات.

وسبّب حرمان اللاعبين من النوم العميق أثناء الليل تأثيرات سلبية على أداء لاعبي المنتخب الإنجليزي في بطولات سابقة.

واضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تركيب ستائر معتمة في فندق إقامة المنتخب بكأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان الضوء يتسلل للغرفة على مدار اليوم، مما كان يبقي اللاعبين مستيقظين.

ويلعب المنتخب الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في المجموعة الثالثة، حيث يلعب ضد منتخب صربيا بمدينة غيلسنكيرشن في 16 يونيو/حزيران المقبل، ثم ينتقل إلى فرانكفورت لملاقاة الدنمارك بعدها بأربعة أيام، قبل أن يتوجه إلى كولونيا للعب ضد سلوفينيا في 25 من الشهر نفسه.