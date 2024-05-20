شاهد برشلونة يحرز المركز الثاني في الدوري الإسباني

تغلب برشلونة 3-صفر على ضيفه رايو فايكانو يوم الأحد في آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم، وحسم فوزه بالمركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، مستفيدا من هدف مبكر من روبرت ليفاندوفسكي وثنائية من بيدري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة متفوقا بأربع نقاط على جيرونا صاحب المركز الثالث والذي تغلب اليوم 3-1 على مضيفه فالنسيا، ويتفوق ريال مدريد في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام برشلونة وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما انطلق الأمين جمال من الناحية اليمنى وأرسل الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي تلقاها على صدره ثم سددها في الشباك.

ورغم الفرص التي أتيحت لرايو فايكانو للتعادل، فإن برشلونة عزز تقدمه بالهدف الثاني، إذ قدم جواو فيليكس مجهودا رائعا وسدد كرة تم التصدي لها، لكن بيدري تابع الكرة بتسديدة في الشباك معلنا تقدم برشلونة 2-صفر في الدقيقة 72.

وبعدها بثلاث دقائق، استغل بيدري (21 عاما) ثغرة دفاعية وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق إثر تمريرة من لاعب قلب الدفاع رونالد أراوخو.

ويختتم برشلونة مشواره في الموسم مطلع الأسبوع المقبل عندما يحل ضيفا على إشبيلية، بينما يلتقي رايو فايكانو صاحب المركز 16 على ملعبه مع أتلتيك بيلباو.