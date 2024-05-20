التونسي على معلول يغيب عن الأهلي المصري حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

كشف النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الأحد عن إصابة مدافعه التونسي علي معلول بقطع جزئي في وتر العرقوب (أكيلس) وأنه سيخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين.

وظهر معلول (34 عاما) وهو يعرج في بداية المباراة التي تعادل فيها الأهلي دون أهداف مع مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت قبل تبديله اضطراريا.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي أن "الأشعة التي أجراها علي معلول مساء الأحد أثبتت إصابته بقطع جزئي في وتر العرقوب. وسوف يخضع لجراحة غدا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".

الملك معلول ❤️ ننتظر عودتك سريعًا للملاعب ✊ pic.twitter.com/OMNg0OzL6M — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 19, 2024

ولم يعلن الأهلي مدة غياب الظهير التونسي الدولي الذي لعب دورا حاسما في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يعد أحد أعمدة الفريق الذي يسعى للتتويج لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة الـ12، لكن من المؤكد أنه سيغيب عن مباراة العودة أمام الترجي في القاهرة، لأن وتر العرقوب يستغرق مدة طويلة في العلاج تمتد لعدة أشهر حسب الدكتور أسامة عبد الرشيد استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب.

ويقول عبد الرشيد للجزيرة نت إن وتر العرقوب الذي يعرف باسم "أكيلس" هو أهم وأقوى وأطول وتر في الجسم كله، ويصل عظمة كعب القدم بعضلة الساق (السمانة) -وهي عضلة سميكة وقوية وضخمة موجودة خلف كلا الساقين- وهي أكثر العضلات نشاطا في الجسم وأهمها خلال الجري والمشي لأنها أساس ثبات الكاحل.

ويؤكد أن موسم معلول قد انتهى بل سيغيب بعض الوقت في الموسم القادم، لأن التئام العضلة بعد العملية الجراحية قد يحتاج إلى 6 أشهر، إضافة إلى شهرين للتأهيل الرياضي حتى يتمكن اللاعب من العودة بشكل طبيعي للأنشطة التنافسية.

ويوضح عبد الرشيد أن لاعبي الأهلي السابقين أحمد فتحي والأنغولي جلبرتو، أصيبا بالإصابة نفسها من قبل وعادوا بنجاح إلى الملاعب لكن بعد مدة طويلة.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في ملعب القاهرة الدولي.