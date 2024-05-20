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"كاف" يتوعد الزمالك بإجراءات تأديبية بعد "الانتهاكات" في نهائي كأس الكونفدرالية

لجان المسابقات والانضباط والأمن والسلامة في الكاف تناقش التقارير الواردة من منسقي نهائي كأس الكونفدرالية لاتخاذ القرارات اللازمة (الفرنسية)
20/5/2024

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى الجهات المعنية ما وصفها بـ"الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة"، في أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي على ملعب "القاهرة الدولي" أمس الأحد.

وأحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نهضة بركان إيابا بهدف وحيد، وتوّج بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد خسارته ذهابا 1-2 في بركان الأحد الماضي.

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وقرّر كاف -حسب بيان صادر على موقعه الرسمي اليوم الاثنين- "إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في الاتحاد للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث من سلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر في أثناء المباراة وبعدها".

وشهدت المباراة أحداثا تتعلق بالحضور الجماهيري والإعلامي، حيث لم تتمكن مجموعة من حاملي التذاكر من دخول المدرجات الممتلئة عن آخرها. كما لم يستطع عدد من حاملي بطاقات الإعلاميين في الوصول إلى المقصورة الخاصة بهم، حسبما ذكر مصدر في "الكاف" للفرنسية.

كما وقعت أحداث تدافع عقب نهاية المباراة عند البوابة التي تفصل بين المقصورة الرئيسية وأرض الملعب، مما تسبّب في تعطيل نزول وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي وأعضاء لجنته التنفيذية، إضافة إلى مسؤولي ناديي الزمالك ونهضة بركان للمشاركة في مراسم تسليم الكأس والتي تأخرت قرابة 45 دقيقة.

وحسب المصدر، تواصل الأمر في مراسم تسليم الكأس، حيث امتلأت منطقة المنصّة المخصّصة لعملية المراسم بعشرات من الأشخاص غير المصرح لهم بالوجود فيها، مما أدى لحدوث بعض الهرج وعدم تمكن ممثلي وسائل الإعلام من القيام بمهامهم في التقاط الصور الرسمية.

ومن المنتظر أن تقوم لجان المسابقات والانضباط ولجنة الأمن والسلامة في الاتحاد الأفريقي بمناقشة التقارير الواردة من منسقي المباراة واتخاذ القرارات اللازمة.

ويستضيف ملعب "القاهرة الدولي" -السبت المقبل- إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي. وانتهت مباراة الذهاب في تونس العاصمة بالتعادل السلبي السبت الماضي.

المصدر : وكالات