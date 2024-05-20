"كاف" يتوعد الزمالك بإجراءات تأديبية بعد "الانتهاكات" في نهائي كأس الكونفدرالية

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إلى الجهات المعنية ما وصفها بـ"الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة"، في أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك المصري وضيفه نهضة بركان المغربي على ملعب "القاهرة الدولي" أمس الأحد.

وأحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نهضة بركان إيابا بهدف وحيد، وتوّج بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد خسارته ذهابا 1-2 في بركان الأحد الماضي.

حادث غريب حصل خلال تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.https://t.co/xa0aHuOs20 pic.twitter.com/Oic616XyGG — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 19, 2024

وقرّر كاف -حسب بيان صادر على موقعه الرسمي اليوم الاثنين- "إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في الاتحاد للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث من سلوك نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر في أثناء المباراة وبعدها".

وشهدت المباراة أحداثا تتعلق بالحضور الجماهيري والإعلامي، حيث لم تتمكن مجموعة من حاملي التذاكر من دخول المدرجات الممتلئة عن آخرها. كما لم يستطع عدد من حاملي بطاقات الإعلاميين في الوصول إلى المقصورة الخاصة بهم، حسبما ذكر مصدر في "الكاف" للفرنسية.

هرج ومرج ومشاحنات خلال تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه على نهضة بركان في النهائي. https://t.co/xa0aHuOZRy pic.twitter.com/XB1vpQ8N3k — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 20, 2024

كما وقعت أحداث تدافع عقب نهاية المباراة عند البوابة التي تفصل بين المقصورة الرئيسية وأرض الملعب، مما تسبّب في تعطيل نزول وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي وأعضاء لجنته التنفيذية، إضافة إلى مسؤولي ناديي الزمالك ونهضة بركان للمشاركة في مراسم تسليم الكأس والتي تأخرت قرابة 45 دقيقة.

وحسب المصدر، تواصل الأمر في مراسم تسليم الكأس، حيث امتلأت منطقة المنصّة المخصّصة لعملية المراسم بعشرات من الأشخاص غير المصرح لهم بالوجود فيها، مما أدى لحدوث بعض الهرج وعدم تمكن ممثلي وسائل الإعلام من القيام بمهامهم في التقاط الصور الرسمية.

يا نهار ابيض فضحونا شفتوا وزير الرياضة اتزنق ازي فضحونا امام الأفارقة والدكتور باتريس موتسيبي لو جماهير الاهلي كانت انسحلت فعلا الدولة بتتعامل مع جماهير الزمالك الابن المدلل اللي من حقة كل شي وجماهير الاهلي الابن المغضوب اللي هنسحلك تتويج دا ولا اية كمية بلطجة وشتيمة لا تعليق pic.twitter.com/p3ixqi2hB6 — Hashem Eid هشام عيد (@Eidhashem7) May 20, 2024

ومن المنتظر أن تقوم لجان المسابقات والانضباط ولجنة الأمن والسلامة في الاتحاد الأفريقي بمناقشة التقارير الواردة من منسقي المباراة واتخاذ القرارات اللازمة.

ويستضيف ملعب "القاهرة الدولي" -السبت المقبل- إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي. وانتهت مباراة الذهاب في تونس العاصمة بالتعادل السلبي السبت الماضي.