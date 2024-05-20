بسبب شارة دعم الشواذ.. وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة المالي محمد كمارا لاعب موناكو

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا -اليوم الاثنين- بتوقيع "أقصى عقوبة ممكنة" بحق محمد كمارا لاعب موناكو الفرنسي وفريقه بعدما غطى لاعب الوسط شارة دعم الشواذ على قميصه.

وغطى كمارا (24 عاما) الشارة بشريط أبيض عريض قبل مباراة موناكو الأخيرة في الدوري أمس الأحد، والتي سجل خلالها ركلة جزاء في فوز فريقه برباعية نظيفة على نانت.

وأبلغت أوديا كاستيرا محطة "آر تي إل" الإذاعية الفرنسية عندما سُئلت عن العقوبات المحتملة بحق لاعب منتخب مالي وناديه "نعم بالطبع، إنه تصرف غير مقبول".

Mohamed Camara joue avec un strap sur le logo contre l'homophobie : "Je trouve que c'est un comportement inadmissible et doit faire l'objet de sanctions les plus fermes contre le joueur, mais aussi contre le club qui l'a laissé faire"@AOC1978 est l’invitée d’@amandine_begot… pic.twitter.com/v313WrDR04 — RTL France (@RTLFrance) May 20, 2024

وتابعت "أبلغت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم بوجهة نظري في ما حدث مساء أمس، وأعتقد أن مثل هذا السلوك يجب أن يواجه بأقوى عقوبة ممكنة ضد اللاعب والنادي الذي سمح بحدوث ذلك".

وسُئل أدي هوتر مدرب موناكو بعد المباراة عن تصرف كمارا، فقال -في إشارة إلى مبادرة دعم الشواذ- "في البداية، أود أن أقول إننا كناد ندعم الحملة التي ينظمها الدوري".

I helgen spelade hela Ligue 1 med ett märke där det stod ”homofobi” med ett rött streck över. Mohamed Camara tejpade över det. Fritt fram att tejpa över ”No to racism” i L1 också? Kom inte med religionskortet. Ska du få tro på vad du vill så ska jag få älska vem jag vill. pic.twitter.com/6QUp3XWY24 — Emelie Ölander (@EmelieOlander) May 20, 2024

وأضاف "بالنسبة لما فعله (كمارا) كان تصرفا فرديا، سنناقش معه الأمر، ولن أصدر المزيد من التعليقات".

وأنهى موناكو الموسم في المركز الثاني بالدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان ليتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.