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بسبب شارة دعم الشواذ.. وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة المالي محمد كمارا لاعب موناكو

Le milieu de terrain Mohamed Camara lors du match entre Monaco et Nantes au stade Louis-II de Monaco, le 19 mai 2024. (FEP/Icon Sport)Le milieu de terrain Mohamed Camara lors du match entre Monaco et Nantes au stade Louis-II de Monaco, le 19 mai 2024. credit (Icon Sport)
كمارا (24 عاما) غطى شارة دعم الشواذ بشريط أبيض عريض (وكالات)
20/5/2024-|آخر تحديث: 20/5/202409:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا -اليوم الاثنين- بتوقيع "أقصى عقوبة ممكنة" بحق محمد كمارا لاعب موناكو الفرنسي وفريقه بعدما غطى لاعب الوسط شارة دعم الشواذ على قميصه.

وغطى كمارا (24 عاما) الشارة بشريط أبيض عريض قبل مباراة موناكو الأخيرة في الدوري أمس الأحد، والتي سجل خلالها ركلة جزاء في فوز فريقه برباعية نظيفة على نانت.

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وأبلغت أوديا كاستيرا محطة "آر تي إل" الإذاعية الفرنسية عندما سُئلت عن العقوبات المحتملة بحق لاعب منتخب مالي وناديه "نعم بالطبع، إنه تصرف غير مقبول".

وتابعت "أبلغت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم بوجهة نظري في ما حدث مساء أمس، وأعتقد أن مثل هذا السلوك يجب أن يواجه بأقوى عقوبة ممكنة ضد اللاعب والنادي الذي سمح بحدوث ذلك".

وسُئل أدي هوتر مدرب موناكو بعد المباراة عن تصرف كمارا، فقال -في إشارة إلى مبادرة دعم الشواذ- "في البداية، أود أن أقول إننا كناد ندعم الحملة التي ينظمها الدوري".

وأضاف "بالنسبة لما فعله (كمارا) كان تصرفا فرديا، سنناقش معه الأمر، ولن أصدر المزيد من التعليقات".

وأنهى موناكو الموسم في المركز الثاني بالدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان ليتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالات