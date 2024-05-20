الموهبة الألمانية فيرتز أفضل لاعب في البوندسليغا

توج فلوريان فيرتز نجم نادي باير ليفركوزن -بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخه- بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2023-2024 إثر استفتاء لرابطة الدوري الألماني.

وأوضحت الرابطة -اليوم الاثنين- أن الموهبة الألمانية (21 عاما) تفوق على:

الغيني سيرهو جيراسي ودينيز أونداف ثنائي شتوتغارت وصيف البوندسليغا

النيجيري فيكتور بونيفاس والإسباني أليخاندرو غريمالدو زميليه في ليفركوزن

وتنافس على الجائزة جميع اللاعبين الفائزين بجائزة لاعب الشهر من رابطة الدوري الألماني، ويعد فيرتز هو الوحيد الذي حصد جائزة لاعب الشهر 3 مرات.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها الجائزة فيرتز، الذي من المتوقع أن يتألق مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.

وذكرت رابطة الدوري الألماني أن "فيرتز أظهر هذا الموسم، الذي يعتبر أول موسم كامل له منذ تعافيه من قطع في الرباط الصليبي للركبة في 2022، أنه يمتلك كل المقومات".

وأضافت أنه "أصبح لاعبا متكاملا، يستطيع المراوغة والتوزيع والتسجيل، ولديه سرعة فائقة أيضا".

وسجل فيرتز 11 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة ليقود ليفركوزن لحصد لقبه الأول في البوندسليغا وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا.