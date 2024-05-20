الفرق المتأهلة إلى نسخة 2025 من دوري أبطال أوروبا

يشهد دوري أبطال أوروبا في كرة القدم تغييرا في نظامه بدءا من النسخة المقبلة موسم 2024-2025. وسيكون التغيير الأول مشاركة 36 فريقا، فما الفرق المتأهلة حتى الآن؟

ويتأهل 25 ناديا تلقائيا من خلال مواقعهم في الدوريات المحلية، ويضمن كل من حامل لقب دوري أبطال أوروبا والمسابقة القارية الرديفة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مركزا في النسخة المقبلة.

ويُعتمد مبدأ "إعادة التوازن" في حال حجز كل من المتوجَين بدوري الأبطال و"يوروبا ليغ" مركزه من خلال ترتيبه في الدوري المحلي أيضا.

ويحصل دوريان على مقعدين من خلال مواقع أداء الدوريات في الموسم السابق ضمن المسابقات القارية (إيطاليا وألمانيا)، في حين تُقرّر الأدوار التمهيدية البطاقات السبع المتبقية بواقع 5 من مسار الأبطال و2 من مسار الدوري.

يتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة:

مشاركة الفرق الـ36 في مجموعة واحدة.

يلعب كل فريق ضد 8 خصوم، اثنان من كل المستويات الأربعة، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارجها.

لا يواجه الخصم عينه ذهابا وإيابا، بل في مباراة واحدة.

تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي.

تلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16.

تُقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائيا من كل المسابقات القارية.

في الأدوار الإقصائية، تلتقي الفرق ذهابا وإيابا باستثناء النهائي من مباراة واحدة.

الأندية التي ستشارك مبدئيا في النسخة المقبلة، حسب الاتحاد الأوروبي (ويفا):

– وفق ترتيبها في الدوريات المحلية:

إنجلترا (4): مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا

مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا إسبانيا (4): ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد

ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد ألمانيا (4): باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونخ، لايبزيغ

باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونخ، لايبزيغ إيطاليا (4): إنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس

إنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس فرنسا (3): باريس سان جرمان، موناكو، بريست

باريس سان جرمان، موناكو، بريست هولندا (2): أيندهوفن، فينورد

أيندهوفن، فينورد البرتغال (1): سبورتينغ

سبورتينغ بلجيكا (1): بروج

بروج إسكتلندا (1): سلتيك

سلتيك النمسا (1): شتورم غراتس

– مواقع أداء الدوريات:

إيطاليا: أتالانتا

أتالانتا ألمانيا: دورتموند

– إعادة التوازن في دوري الأبطال:

أوكرانيا: شاختار دونيتسك

– إعادة التوازن في يوروبا ليغ: