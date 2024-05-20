استبعاد ديبالا.. أبرز مفاجآت تشكيلة الأرجنتين في كوبا أميركا

انضم ليونيل ميسي لقائمة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة الإكوادور وغواتيمالا وديا قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) الشهر المقبل في الوقت الذي خرج فيه باولو ديبالا نجم روما من ‏القائمة.

وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة تضم 29 لاعبا تمهيدا لتقليص القائمة إلى 26 لاعبا بحلول 12 يونيو/حزيران استعدادا للمشاركة في كوبا أميركا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بطل العالم مع الإكوادور وديا في شيكاغو في 9 الشهر المقبل وبعدها بـ5 أيام يلاقي غواتيمالا في ميريلاند.

ويستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كوبا أميركا في 20 يونيو/حزيران بملاقاة كندا ثم تشيلي وبيرو ضمن المجموعة الأولى.

وضمت قائمة التانغو:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) وجيرونيمو رولي (أياكس الهولندي).

فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) وجيرونيمو رولي (أياكس الهولندي). خط الدفاع: غونزالو مونتييل (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، وليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، وجيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)، ولوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)، ‏وكريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، وناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، ونيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

غونزالو مونتييل (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، وليوناردو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، وجيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)، ولوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)، ‏وكريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، وناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، ونيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي). خط الوسط: غيدو رودريغيز (ريال بيتيس الإسباني)، وفالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)، ولياندرو باريديس (روما الإيطالي)، وإزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، وألكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإنزو فيرنانديز (تشلسي الإنجليزي)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي).

غيدو رودريغيز (ريال بيتيس الإسباني)، وفالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)، ولياندرو باريديس (روما الإيطالي)، وإزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، وألكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإنزو فيرنانديز (تشلسي الإنجليزي)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام الإنجليزي). خط الهجوم: فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي)، وليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي)، وأنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، وأنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وأليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، ونيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وكان لافتا غياب ديبالا الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر رغم أن أرقامه جيدة مع الفريق الإيطالي، إذ سجل 16 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 38 مباراة لعبها هذا الموسم.