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عانوا من إصابات دماغية.. 35 لاعبا يقاضون مؤسسات كرة قدم إنجليزية

6 لاعبين من بينهم جو كينار أسطورة توتنهام سابقا توفوا جراء الإصابات الدماغية (غيتي)
2/5/2024

رفعت مجموعة مكونة من 35 لاعب كرة قدم سابقا (العديد منهم من الدوري الإنجليزي الممتاز) دعوى قضائية ضد مجموعة من مؤسسات اللعبة في إنجلترا بسبب الإصابات الدماغية التي لحقت بهم أثناء ممارسة هذه الرياضة.

وقرر هؤلاء اللاعبون مقاضاة كل من الاتحادين الإنجليزي والويلزي والدوري الإنجليزي الذي يتولى مسؤولية الدرجات من الثانية إلى الرابعة، ومجلس الاتحاد الدولي المسؤول عن وضع قواعد كرة القدم كونها "مهملة" في حماية اللاعبين من الإصابات الدماغية الناتجة عن ضربات الرأس.

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وخلال فترة استمرار هذه الدعوى توفي 6 مدعين -من بينهم جو كينار أسطورة توتنهام سابقا- في أبريل/نيسان الماضي بمرض ألزهايمر الوعائي.

وقدم محامو المدعين 8 آلاف صفحة من السجلات الطبية كأدلة، وقالوا إن اللاعبين اضطروا للعيش مع إصابات عصبية غير قابلة للشفاء، بما في ذلك الخرف، واعتلال الدماغ الرضحي المزمن، ومتلازمة ما بعد الارتجاج، والصرع، ومرض باركنسون، ومرض الخلايا العصبية الحركية.

وأكد ريتشارد بوردمان محامي الادعاء أن الجلسة الأولى -التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل في انتظار تحديد موعد للمحاكمة- تهدف إلى "تحقيق العدالة" لأولئك الذين لم تحمهم سلطات كرة القدم من الإصابات الدماغية، مضيفا أن "المتهمين يحاولون إطالة أمد العملية".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يمكنهم التعليق على أي شيء أثناء سير الدعوى القانونية، لكنه أضاف أنهم يراجعون ويحسنون باستمرار وسائل السلامة في هذه اللعبة.

المصدر : الصحافة البريطانية